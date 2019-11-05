譏蔡英文經濟成長率「比低的」 吳敦義：兩趴就得意洋洋

國民黨主席吳敦義今天接受電台專訪。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 20:50:12

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的蔡英文總統最近標榜自己執政下台灣經濟表現優異，成長率居亞洲四小龍之首，但國民黨主席吳敦義今晚接受廣播節目專訪時諷刺蔡英文，「她不是高得漂亮，而是比低的」，與表現不佳的韓國比，「兩趴就得意洋洋！」他還說，不好講自己當年擔任行政院長時，2010年的經濟成長率達到10.7％。

吳敦義還批評蔡英文執政「盤盤錯」，社會治安不好，兩岸關係不佳，也沒有拚經濟，雖然比韓國好一點點，但經濟成長率只有兩趴多，「還是爛！」

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吳敦義並砲轟蔡英文把國名「中華民國」，多加了「台灣」兩個字，根本是「畫蛇添足」，「台灣是地名，中華民國是國名」。

他說，「我也很喜歡台灣啊！我是台灣大學畢業的」，但蔡英文是依照憲法宣誓就職中華民國總統，卻「竄改」國名。

主持人詢問，難道國民黨執政後，就可以立即改善台灣現況？吳敦義此時標榜自己過去擔任行政院長時，社會治安不錯，經濟成長率也很好，瑞士洛桑管理學院國家競爭力評比台灣從第23名進步到第18名、第6名。

但主持人質疑，這些是吳敦義的政績，民眾對韓國瑜似乎不太放心，該如何補強？吳敦義說，韓國瑜是經全民調考驗獲得提名，國民黨一定只能竭盡全力協助韓贏得大選。

吳敦義還說，韓國瑜口才不錯，幽默風趣，有時劍指核心，但拋出的議題比較多，有時這裡說一段幽默的話，那裡講一段大家覺得有趣，但應該要讓民眾有深刻印象，展現拚經濟有決心且有目標，社會能更安定和諧，打破目前兩岸關係，如果抓住到這幾個重點，令人印象深刻，大家也許就會投票給韓國瑜。

對於親民黨主席宋楚瑜可能參選，吳敦義說，宋楚瑜與國民黨同出一黨，很多主張與國民黨大同小異，又與民進黨的基本方針完全對立，如果帶領親民黨投入總統選舉，多少會削弱韓國瑜的票源，也會分掉國民黨立院席次，但宋楚瑜有權力讓親民黨再振興，兩黨只有各自努力。

吳敦義說，宋楚瑜是有遠見的人，而且也有一個目標，就是讓民進黨下架。

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