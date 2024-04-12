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花蓮強震》仍3人失聯！砂卡礑落石不斷搜救犬遭砸中 搜救工作暫停

救難人員出動小型怪手至中和礦區的礦山找尋，沿著之字形路抵達失聯熱區尋人。（消防局提供）

救難人員出動小型怪手至中和礦區的礦山找尋，沿著之字形路抵達失聯熱區尋人。（消防局提供）

2024/04/12 16:06

首次上稿：15:55
更新時間：16:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮強震今天搜索工作進入第10天，目前仍有3人失聯，其中砂卡礑步道下午搜尋新加坡夫婦時，步道2.2k發生落石差點打到搜救犬，目前搜救暫停；另秀林鄉和仁礦區的中和礦場也持續搜尋一位失聯的怪手司機，上午有小型怪手被落石擊中，幸好不影響救難。

中和礦場今天搜救共派出3台小型怪手，前進礦場崎嶇的之字形道路搜救，但因現場持續落石，其中一輛負責整平搜救後退道路的怪手，在爬坡半途被落石打中機械手臂油壓管，造成管路受損，經處理後排除，不影響搜救，中午12點重機具及搜索人員推進中，預計下午4點前抵達被發現異味的地點，下午也有1輛在礦場最上方就定位著手開挖，希望早日尋獲失聯司機。

此外，秀林鄉砂卡礑步道有澳洲籍新加坡夫妻失聯，上午已搜索2.2K「第二大崩壁」、砂卡礑溪瀑布，但今天下午2.2K瀑布發生落石，搜救工作暫停。

花蓮消防局第一大隊副大隊長溫宗豪說，今天砂卡礑搜尋失聯新加坡夫妻共出動14名人力，沿著步道及砂卡礑溪床大石上下搜尋，但大約下午2點左右，2.2K處突然發生大量落石，起初是小石塊，後來愈來愈大，現場人員就地躲在大石後方掩護避難，石塊不但差點砸到搜救犬Fency，還有1名義消被小落石砸到頭部，幸好有頭盔保護沒有受傷。

溫宗豪說，砂卡礑步道目前14人中有6人撤到0.5K進行道路整平、2人留在2.2K監測落石狀況，6人派到家屬希望重點搜索的砂卡礑瀑布，勘查明日搜救路線，至於是否提早收隊由帶隊官及安全官討論後決定。

砂卡礑步道2.2k下午發生落石，搜救犬Fency差點被小石頭打到。（消防局提供）

砂卡礑步道2.2k下午發生落石，搜救犬Fency差點被小石頭打到。（消防局提供）

砂卡礑步道2.2k下午發生落石，搜救犬Fency差點被小石頭打到。（消防局提供）

砂卡礑步道2.2k下午發生落石，搜救犬Fency差點被小石頭打到。（消防局提供）

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