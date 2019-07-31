韓國瑜不可能兼顧黨務！蔡正元：敗選會讓吳敦義跌落深谷

2019-07-31 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參加2020年總統大選，是否兼任黨主席引發外界關注，前藍委蔡正元對此在臉書上指出，韓國瑜「根本不可能顧及黨務和立委選舉」，倘若敗選，韓國瑜與黨主席吳敦義「都會墜落深谷」。

蔡正元今（31）日在臉書發文表示，韓國瑜有高雄市政與自己的選務要忙，沒辦法顧及黨內事務與立委選舉，且韓還必須仰賴吳敦義整合黨內力量，且就算吳敦義無法續任黨主席，在2021年7月以前還是對於各地諸侯有提名影響力，「各地諸候幹嘛賣吳敦義的帳」。

蔡正元抨擊，「國民黨有些小強們目光如豆，心思還停留在馬英九時代，老以為修改黨章兼任條款是吳敦義在搶韓國瑜的黨權，真是無聊透頂」，他解釋，國民黨章有規定黨主席任期，2008年馬英九承諾當總統不兼任，卻撕毀承諾修改黨章，違法第3度競選黨主席，被蔡自己公開指出違法事實，卻還是得逞。

蔡正元認為，馬英九當時「找一堆小強之流，敲鑼打鼓說什麼黨政合一，黨政融洽一體當說辭，實際上都分身乏術」，讓親馬的「金溥聰擔任地下黨主席」，實在是「胡亂操縱黨務，還吹牛黨務年青化，真相卻是黨務亂成一團」。

蔡正元提到，韓國瑜與馬英九的不同之處在於，他知道要仰賴他人，而馬英九是「自視為高人一等的驕子」，現在韓國瑜與吳敦義的命運「已經被綁在一起」，若2020年1月11日韓國瑜敗選成真，「兩人都會墜落深谷」。

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