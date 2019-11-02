黃復興動員數百退將為韓造勢 吳敦義連乾5杯白酒懇託

國民黨主席吳敦義以連乾5杯白酒，拜託大家支持韓國瑜當選總統，所有藍軍立委參選人全壘打，以及政黨票要投給國民黨。（記者王藝菘攝）

2019-11-02 12:58:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黃復興系統今天中午舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼會」餐會，為該黨總統參選人韓國瑜造勢，黨主席吳敦義及擔任韓國瑜競選總幹事的副主席兼秘書長曾永權以及許歷農、王文燮等軍系大老出席，面對現場數百位退役將領，吳敦義以連乾5杯白酒，拜託大家支持韓國瑜當選總統，所有藍軍立委參選人全壘打，以及政黨票要投給國民黨。

國民黨黃復興黨部主委金恩慶指出，這次大選蔡英文總統的票數會從41趴起跳，如果再拿100萬票就會勝出，因此呼籲所有藍軍基本盤都要出來投票，他並以明年選舉是「生死存亡」，「沒有退路，機會只有一次」，呼籲大家要把親友全部帶出來投票支持國民黨。

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韓國瑜競選副總幹事周錫瑋則表示，這次選舉關係國家存亡，蔡英文帶領的「惡質政府」，必須被徹底改變，因此這場選舉就是一場「戰役」，希望所有將軍一起團結努力，贏得勝選。

根據黃復興黨部在現場報告指出，今年上半年黃復興黨員就有6千多人去世，新進黨員2千多人，因此黨員人數規模出現萎縮現象，目前黨員總數18萬4千餘人，分為7千6百多個小組。

吳敦義致詞時感謝所有退休將領及為國犧牲奉獻，才能確保台灣迄今屹立不搖，並在「一中各表的九二共識」基礎上，兩岸維持和平發展。

在台上敬酒時，吳敦義第一次乾杯，祝福國民黨明年一定要重返執政、撥亂反正，讓中華民國國泰民安，兩岸和平穩定發展，接著又連乾3杯，懇託大家同心努力，讓韓國瑜高票當選總統，讓國民黨所有區域及原住民立委參選人全壘打，以及要把政黨票投給國民黨，然後他又再乾一杯表達謝意。

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