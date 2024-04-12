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台中賣屋糾紛驚悚縱火案 嫌預先購買46公升汽油打算同歸於盡

台中大雅區雅楓街一處透天厝昨遭縱火，屋內焦黑一片。（記者張軒哲翻攝）

台中大雅區雅楓街一處透天厝昨遭縱火，屋內焦黑一片。（記者張軒哲翻攝）

2024/04/12 13:09

首次上稿：12:37
更新時間：13:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油，林姓男子一行人進屋時，楊便在1樓潑灑預藏汽油縱火，林男直奔二樓跳窗逃生，林男姊姊、律師表姐逃生不及命喪火場。

台中大雅區昨日發生駭人縱火案，男子楊智超經商失敗，2年前將位於台中市大雅區的透天厝住所賣給林姓男子，再向林男租屋居住，卻又欠繳一年多房租，法院判決返還房屋；林男的子女林其德、林婉婷會同擔任律師的表姊游淑惠，昨天進屋點交時，楊男當場鎖門潑汽油縱火，林其德跳窗逃過死劫，林婉婷與游淑惠、楊男三人命喪火場，今日地方人士議論紛紛。

大雅警方今指出，研判楊男是預謀犯案，10日夜間與11日凌晨持桶子至鄰近的中油楓騰站購買95汽油25.72公升與92汽油20.27公升，合計46公升汽油，導致事發時，火勢猛烈，釀成3死1傷悲劇。

警方指出，縱火者楊男及其長子於案發時居住該址，縱火者楊男及其長子於案發時居住該址，楊男前妻李女為原屋主，原本兩人共同經營五金買賣，與林男之父母從事五金生意互有往來，後因積欠林男父母大額貨款，3年楊男與李女離婚後，將該屋抵債給林男母親，並附帶條件5年後購回，楊男復將該屋回租自住每月租金25000元。

因一年多未繳租金並與屋主有借貸問題積欠約1400萬元，後經法院判決楊男需歸還該屋。昨日楊男長子不捨住家要易主先到朋友家中，躲過一劫，但他昨夜見到家園面目全非，父親成焦屍，一度痛哭。

警方調查，楊男對於與林男當初說好5年後要賣回給他的約定違背心生不滿，案發當時林姓姐弟與律師三人進屋後，將事先購買預藏汽油潑灑縱火，一樓起火後，林男往2樓跳樓逃生，現場另外3人均未能逃生，不幸罹難。

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