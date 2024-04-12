賣房租原屋欠租判還 點交時潑汽油 賣屋男驚悚縱火 3死1傷

男子楊智超宣稱要守護財產，涉嫌潑汽油縱火，3人命喪火場。（民眾提供）

2024/04/12 05:30

〔記者歐素美、張軒哲、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕男子楊智超經商失敗，兩年前將位於台中市大雅區的透天厝住所賣給林姓男子，再向林男租屋居住，卻又欠繳一年多房租，法院判決返還房屋；林男的子女林其德、林婉婷會同擔任律師的表姊游淑惠，昨天進屋點交時，楊男宣稱要守護財產，當場鎖門潑汽油縱火，林其德跳窗逃過死劫，林婉婷與游淑惠、楊男三人命喪火場。

經商失利 透天厝賣給上游廠商

此一驚悚縱火命案發生於昨天下午二點多，發生火警後，火場濃煙沖天，消防員獲報趕抵，約半小時撲滅火勢，進屋驚見三具嚴重碳化屍體，五十八歲楊男陳屍客廳，兩名女死者陳屍後方廚房的後門旁。

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警方調查，楊男經商失利後離婚，後來又中風，登記前妻名下的三樓透天厝被上游廠商林男買下，楊再以月租二萬五千元向林租屋，與前妻子女同住；但楊男因積欠租金，林屢次催其搬走，並向法院提告勝訴，不排除楊男因此懷恨在心而預謀行凶。

買方進門催搬 男鎖門點火肇禍

卅三歲林其德與卅八歲胞姊林婉婷、六十歲的律師表姊游淑惠昨下午剛進屋，埋伏客廳的楊男反鎖玻璃門，表示要守護房子財產，隨後潑油縱火，兩女逃往後方廚房，疑打不開後門而罹難，林跑到二樓跳窗逃生，脫險後急喊：「姊姊都還在裡面！」林的身體約有三十％面積燒傷，送醫無生命危險。

事發後林男哀戚表示，子女是幫他點交房屋而受累；台中市律師公會發表聲明，嚴正譴責暴力行為。

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