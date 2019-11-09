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連戰設英雄宴有目的？ 名嘴爆：幫「他」選黨主席鋪路

為了輔選國民黨總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰8日晚間邀集國民黨主席吳敦義以及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任主席一同吃飯。（資料照）

為了輔選國民黨總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰8日晚間邀集國民黨主席吳敦義以及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任主席一同吃飯。（資料照）

2019-11-10 00:19:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了輔選國民黨總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰8日晚間邀集國民黨主席吳敦義以及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任主席一同吃飯，但名嘴鍾年晃爆料，連戰這樣做其實是為了幫兒子連勝文選黨主席來鋪路。

連戰8日晚間宴請國民黨現任、歷任主席與韓國瑜召開總統大選輔選會議，原本預期這場會議可以解決競選主委人事問題，卻因主角前新北市長朱立倫、韓國瑜紛紛缺席，吳敦義也僅在現場停留20多分鐘即離去，形同破局。

對此，鍾年晃8日在節目《辣新聞》上指出，連戰在國民黨內是有影響力的，這次邀宴表面上是幫韓國瑜，但其實是在幫他的兒子、國民黨中央委員連勝文，因為連勝文應該是想要選國民黨主席。

主持人周玉蔻聞言驚呼，「你又爆出一個獨家消息」，接著更說，連戰設宴，很多人說他是要逼退吳敦義，因為他們前面已有一些逼退動作，國民黨中常委、台北市議員徐弘庭一直都沒有退讓，而徐弘庭是連的人馬，「連戰若真的去勸退吳敦義的話，11月16日中央委員會議若發動否決吳敦義列不分區的同意案，票數難看，這個主席就很丟人」。

外傳國民黨不分區立委前6名安全名單有吳敦義、副主席曾永權，以及曾銘宗、謝龍介等人，遭外界批評為「老人名單」，連勝文日前就在臉書開砲，指這個名單如果是真的，「會拖垮韓國瑜」。

名嘴鍾年晃爆料，連戰實際上是在為連勝文選黨主席來鋪路。（資料照）

名嘴鍾年晃爆料，連戰實際上是在為連勝文選黨主席來鋪路。（資料照）

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