花蓮強震》搜救犬Fancy「地震至今只休1天」 險被汽車大落石砸中

Fancy可愛笑臉讓在場記者們都融化了。（記者花孟璟攝）

2024/04/12 18:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮強震後今天搜救第10天，花蓮縣消防局特搜大隊的搜救犬Fancy，從地震後至今只有昨天休假1天，但今恢復上班，下午在砂卡礑步道差點被落石砸到！領犬員邱楷紘當時大叫「Fancy快過來」，抱住牠一起在石塊後方避難，約下午5點回到新秀消防分隊後，邱楷紘拿出慰勞品小饅頭餅乾給牠吃，「今天真的辛苦牠了」！

今年4歲的Fancy，上個月26日至28日才隨同花蓮縣消防局特搜大隊前往南投縣的消防署竹山訓練中心，參加國際災害搜救犬IRO國際評量檢測，通過中級評測，結果剛通過回花蓮就遇到花蓮強震。領犬員邱楷紘說，Fancy這個月1日開始上班，3日地震就出勤上班，只有昨天休息整備1天，已上班11天。

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相較於訓練場上的環境，實際上山搜救辛苦得多。邱楷紘說，今天牠主要的搜救目標是砂卡礑步道第二崩壁，但牠上上下下穿越大小石塊，都沒有發現目標。

下午接近2點時，砂卡礑步道2.2K崩壁發生落石，起初是小石塊，到後來甚至有車子大小的石塊從上方飛下來，邱楷紘說，見到落石狂飛，加上距離人有段距離，急忙叫喚「Fancy！Fancy！快過來」，牠一開始愣住，還好馬上跑過來，趕快抱住牠躲在大石塊後避難。

落石持續約3分鐘過去後，邱楷紘說，擔心牠受驚嚇，也讓牠到砂卡礑溪裡玩玩水，放鬆一下心情，也還好上級決定暫停搜索，下午4點20分收隊從砂卡礑下山，返隊後也恢復平日狀態，牠可愛笑臉也讓在場記者們都融化了。

Fancy遇到落石，趕快跑回領犬員身邊。（消防局提供）

Fancy回到消防隊。（記者花孟璟攝）

領犬員邱楷紘準備牠愛吃的餅乾。（記者花孟璟攝）

領犬員準備牠愛吃的餅乾，慰勞牠的小小心靈。（記者花孟璟攝）

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