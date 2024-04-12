震後蘇花公路安全提升計畫受關注 王國材：預計2032完工

交通部長王國材於高美燈塔園區受訪。（記者張軒哲攝）

2024/04/12 15:13

〔記者張軒哲／台中報導〕花蓮強震重創東部交通網絡，中橫更是滿目瘡痍，交通部長王國材今日指出，現在花蓮最重要是「蘇花公路安全提升計畫」，也就是過去蘇花改做了3個路段，但其他3段沒做，現在都造成問題，最重要是蘇花安的建設，讓整條蘇花公路變得安全，目前在做綜合規畫和環評，預計2032年完工，期待能早日完工。

交通部長王國材今日至台中參加高美燈塔活化啟用典禮，他接受媒體聯訪指出，蘇花公路路廊未納入蘇花改的3個路段分別是東澳至南澳段、和平至和中段、和仁至崇德段，線型標準低，仍易落石、災損阻斷，交部規畫「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，減少預警性封路機率，提供東部民眾安全返家的路。

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王國材表示，蘇花改其他3段沒做，現在都造成問題，包括下清水橋，在蘇花安的範圍內，這次台鐵擦撞的落石出軌，也是在花蓮和仁段，由蘇花安道路邊坡掉下來，砸到台九線再下來，他覺得最重要是蘇花安的建設，讓整條蘇花公路變得安全，目前在做綜合規畫和環評。

至於中橫公路受創，後續道路復健問題。王國材指出，這次地震造成台8線中橫公路東段崩塌，目前是可以通，但邊坡處理需要時間，所以目前有短期、中期和長期計畫，短期就是在戒護下讓車輛可以通行，尤其是大型車輛，中長期是跟現在德基水庫到谷關中橫路段，在921地後，做中長期的規畫。

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