山坡地崩坍嚴重 花蓮現土石流危機

花蓮縣七腳川溪上游山壁崩坍情況嚴重，圖案（左）像蝴蝶又像蝙蝠。（記者游太郎攝）

2024/04/12 11:05

〔記者游太郎／花蓮報導〕0403強震後，花蓮北區山坡地出現大規模崩坍狀況，民眾擔心一旦下起豪大雨，包括七腳川溪、須美基溪等上、中游將出現土石流危機，呼籲水保單位儘快啟動防治機制；花蓮縣政府表示，已要求各鄉鎮市公所儘速巡視、查報，將專報提報行政院公共工程會撥款整治。

0403強震後，花蓮縣北區中央山脈出現大批猶如貓爪般的山壁坍塌痕跡，其中七腳川溪上游的一處崩坍，被形容形狀像「蝴蝶」，也有人說像「蝙蝠」，民眾擔心一旦下起豪大雨，崩坍情況恐將更嚴重，希望水保單位儘快防治。

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秀林鄉林姓民眾說，須美基溪上游山壁也出現大批崩坍狀況，民國85年歐菲莉颱風期間，須美基溪上游發生山壁大規模崩坍，不但沖垮了堤防，土石流一度淹沒佳民村近3分之1部落，連慈濟精舍也差一點被波及，現在噩夢又來了，讓村民們相當擔心。

退休水保官員說，當年為了避免崩坍地持續擴大，花蓮縣政府和花蓮林管處、水保局花蓮分局等單位協調後，花蓮林管處租用直升機，連續3次從空中撒下草種及原生樹等20餘種樹種，讓草種先固定山壁土石後，原生樹種再慢慢附著生長，經歷了13年後，原光禿禿的崩坍地，才重新呈現綠色風貌，慢慢達到穩固山壁的效果，也被水保單位視為崩坍地整治和綠美化成功的案例之一。

農業部農村發展署及水土保持署花蓮分署指出，0403強震後花蓮北區出現山坡地大規模崩坍狀況，由於位置相當分散，土地權屬仍待釐清，目前整治最快的步驟是由花蓮縣政府統籌，由各鄉鎮市公所先行轄內巡查，將崩坍山坡地的詳細狀況及數據，經位置確認及匯整後，先報至花蓮縣災害應中心，再將整治需求專案提報至行政院公共工程會，最快時間內動工防治，以免日後衍生土石流災情。

縣府農業處農業工程科表示，已要求各鄉鎮市公所針對轄內山坡地崩坍受損狀況查報，最短時間內匯整，並專案呈報至行政院公共工程委員會，希望最短時間內撥款進行防治作業。

花蓮北區山壁像貓爪般的崩坍痕跡，讓民眾擔心受怕。（記者游太郎攝）

花蓮縣秀林鄉須美基溪上游山壁崩坍情況嚴重，長久以來就是土石流潛勢區，農業務特別樹立危險警告標誌。（記者游太郎攝）

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