台中第2天颱風假 7大百貨賣場都從下午2點起營業

台中市今天週四放第二天颱風假，中颱凱米於清晨4點20分許從桃園市新屋區附近出海。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/25 12:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市今天週四放第二天颱風假，凱米颱風雖已於清晨4點20分許從桃園市新屋區附近出海，但中市各區雨勢不斷，為顧及員工安全，包括廣三SOGO、新光三越台中中港店、台中大遠百、中友百貨、台中LaLaport、誠品生活480（誠品市政店）及秀泰生活台中文心店（含影城），都宣布從下午2點才營業，提醒消費者不要中午前就跑去。

中友百貨強調，由於中央氣象署預估中午前風雨強大，考量消費者及員工安全，下午2點後開始營業，希望雨勢小一點也提醒消費者注意行車安全。

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廣三SOGO表示，今天從下午2點開始營業，同步自即日起至8月11日啟動父親節檔期活動，消費者今天持App消費有機會獲得來店禮時尚保冰托特包，而即日起至8月4日持全館卡享有六大銀行3至5%回饋優惠。

新光三越台中中港店說，配合全台15家分店同步於下午2點開始營業。

台中LaLaport也是下午2點開始營業，誠品生活480（西屯區市政路480號）配合誠品生活松菸、南西各店下午2點開始營業。

秀泰生活台中文心店說，商場調整至下午2點開店，影城也同步調整為下午2點開始營業售票，颱風天請民眾留意自身安全、平安第一。（12:10更新）

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