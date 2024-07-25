凱米颱風過境新北1萬7千餘戶一度停電 台電拚今日全部復電

為山區居民恢復供電，台電北南區處搶修人員砍除壓倒高壓電線的路樹，修復供電線路。（台電北南區提供）

2024/07/25 14:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕凱米颱風侵台，由於風勢強大，新北市山區陸續傳出路樹倒塌、電力停電等災情。台灣電力公司台北南區營業處今天（25日）下午表示，截止至今日中午12點，凱米颱風已累積造成轄內1萬7685戶停電，目前已有1萬6019戶恢復供電，尚有1666戶停電中，集中在坪林、石碇等山區，力拼今日全部恢復供電。

台電北南區處表示，新店、坪林及石碇等山區因樹木壓倒電線造成多戶停電，北南區處待命搶修人員已立即前往修復，為增進本次風災搶修效率，北南區處已指派專員與民意代表、村里長建立LINE群組，增加報修及搶修效率。

請繼續往下閱讀...

台電北南區處指出，已復電地區若仍有個別用戶尚未來電，可聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設置「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可查詢或通報停電訊息，若不便使用網路，可撥打1911客服專線。以利台電搶修人員以最快的速度復電。

台電北南區處說明，電力搶修必須依照「供電樞紐變電所 →主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，故無法同時滿足所有用戶需求，請所有的民眾耐心等候。

另外，台灣電力公司台北北區營業處表示，淡水區奎柔山路停電260戶，台電加派人力搶修中，預定下午5點復電；石門區累計停電258戶、三芝區累計146戶，已全數復電。

凱米颱風過境吹倒路樹，造成新店及坪林等山區多處停電，台電北南區持續動員搶修人力。（台電北南區提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法