天王星拆除團隊「邊拆邊注意動物」 預計今拆完7樓

天王星大樓持續拆除。（記者花孟璟攝）

2024/04/12 14:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮0403強震今天進入第10天，花蓮天王星大樓的拆除工作也進入第8天。縣府建設處表示，昨晚有2隻雞自行飛下來脫困，今拆除過程如有發現雞或貓咪會特別注意，會等牠們逃跑到安全位置後，大鋼牙再開拆。

天王星大樓持續拆除中，到場的花蓮縣政府建設處水利科長張世佳說，昨晚徹夜進行拆除工作，今天上午6時已將側邊H型鋼支撐拆除，目前觀測大樓沒有明顯位移狀況，拆除進度今已經拆除7樓一半樓板，預計今天會把7樓拆完，至於側邊H型鋼已無支撐需求，只會留下靠近麗翔飯店那側最後1支型鋼做穩固，其他H型鋼會陸續以大鋼牙拆除。

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針對愛護動物人士關心大樓內3隻貓及雞隻狀況，以及網路上傳言「有貓咪墜落」，縣府也指出，雞和貓咪等動物，牠們的行為較不可控，也沒辦法捕捉，只能用驅趕方式，趕到比較安全的區域再施工，昨天施工過程都沒有發現貓咪，今天上午也有包商撿拾住戶財產，也沒發現動物蹤跡或屍體，已交代怪手司機注意，若發現動物出現會暫緩施工，等他逃離到安全位置後再行拆除作業。

至於雞隻的部分，縣府表示，昨晚間約10時有2隻雞自行跳下地面，經捕捉後送至里長辦公室，雞已經送到動植物防疫所做觀察。

縣府指出，預計在拆除到5層樓後，重型機具、怪手都可以上到建物上方拆除，進度就可以加快，預計一樣2週內拆除完畢。

天王星大樓昨晚自行跳樓至地面的兩隻雞，經過捕捉送到里長處安置。（圖由里長提供）

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