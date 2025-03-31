「鮑魚大亨」潛逃風波！批高院及合議庭卸責 劍青檢改發聲明

鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/03/31 08:16

〔記者王定傳／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞，因未施行電子監控逃逸，引發各界質疑，要求究責，矛頭指向高等法院；劍青檢改今日也發出聲明，指高院及合議庭於事件爆發後，為圖卸責，竟誣賴檢察官，劍青檢改強烈譴責。

劍青檢改並指出，高院合議庭於去年10月9日針對是否延長電子監控開庭，蒞庭檢察官當庭兩度發言要求必須延長電子監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，旋以電話通知辯護律師帶同被告來拆卸監控設備，合議庭的行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，更應詳為調查。

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劍青檢改並指，3月13日，事情爆發後，高院迅速發「澄清訊息」到記者群組對外傳述：「當時受命法官問過最高法院、檢察官都回覆對於是否延長科控『沒有意見』」云云，試圖帶風向卸責，但此段內容與真相完全背離。因高院合議庭當庭詢問時，檢察官曾兩度表示應繼續維持科技監控反對解除意見並載明於筆錄意見；高院「澄清訊息」公然說謊，企圖將縱放人犯的重大過失卸責於檢察官與最高法院。

劍青檢改還指，高院「澄清訊息」顯已涉嫌編造假訊息，第一時間攻擊檢察官及最高法院，試圖為合議庭洗白卸責；請司法院查明高院「澄清訊息」製發過程，以及邱忠義審判長29日是否以高院發言人身分對外表述？請調查釐清高院新聞發布標準流程，倘有違法違規情事，應將相關人員送請議處。

劍青檢改批評，邱忠義於29日接受媒體報導仍持續喊冤並繼續攻擊檢察官，劍青檢改強烈譴責其不知反省態度，並請高院自清，公布去年10月19日開庭筆錄、審理單等完整卷宗資料，究竟有何憑據可以誣賴檢察官「沒有意見」？！俾還原真相，不容混淆視聽。倘有妨害司法公正或偽造文書情事，並請高院依法送請評鑑或啟動告發。

最後，劍青檢改表示，高院合議庭於今年3月28日突然上傳書記官製作的裁定書，但法官裁定日期竟填載為去年10月14日，延誤5個月又14日，法官顯是再次試圖卸責給書記官，邱忠義甚至對媒體說：「合議庭略式裁定後，承審法官的書記官要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題」，顯然已定調是書記官的錯。

劍青檢改深為該書記官擔憂，其孤身如何抗衡合議庭。值此調查期間，書記官是全案關鍵證人，為保護其後續陳述公正性及調查結果正確性，請高院迅即將其調離該合議庭，並為妥適職務的安排。

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