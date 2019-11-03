輔選洪秀柱 吳敦義、朱立倫、韓國瑜站台助講

台南立委參選人洪秀柱昨日舉辦競選總部成立茶會，國民黨總統參選人韓國瑜與前主席朱立倫同台助講，營造全黨團結氣勢。（記者劉婉君攝）

2019-11-03 05:30:00

韓籲府城鄉親覺醒 完全翻轉台南

〔記者劉婉君／台南報導〕昨天超級星期六，藍綠台南大拚場，國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫、總統參選人韓國瑜也一起為國民黨提名的南市第六選區立委參選人洪秀柱站台助選。吳敦義喊出「總統、立委通通要打贏！」韓國瑜則說，全台灣都在看台南，呼籲台南鄉親將腦袋打開，擦亮眼睛、覺醒，完全翻轉台南。

吳喊「總統、立委通通要贏」

吳敦義、朱立倫、韓國瑜先後到台南為洪助講。吳敦義強調，區域立委有七十九席，跟總統選舉一樣重要，因為就算總統當選，沒有國會過半，所有的議案就會停在立法院，一定要通通打贏，且國會要贏六十席。

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朱立倫則說，有人說民進黨在台南隨便派一個西瓜都會當選，但看到現場人潮會說「沒這樣的代誌」，呼籲不論是韓粉還是柱粉，都要變成「中華民國粉」。

壓軸到場的韓國瑜自稱是「台灣最黑的男人」，每天打開媒體都能看到鋪天蓋地的抹黑。他說，民進黨在台南執政廿六年，到現在還在淹水，經濟指標在六都中節節敗退，希望台南人再一次發揮台南人的驕傲，率先用選票將沒有能力、貪污腐敗、派系分贓的政黨拉下台，如果繼續寵、繼續愛民進黨，民進黨繼續犯錯還原諒的話，台灣民主不會進步。

是否接競總主委 朱未正面回應

朱立倫是否接任韓國瑜競選總部主委也成為媒體關注焦點，韓國瑜與朱立倫一同受訪時，笑答「看朱市長的眼神怎麼樣。」朱立倫未正面回答，僅強調，歷任黨主席包括他在內，一定支持韓國瑜，大家都團結在一起，民進黨想見縫插針應該是沒什麼機會。

吳敦義則表示，只要朱立倫時間許可，「我覺得他很合適啊。」如果有需要，他願意促成。

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