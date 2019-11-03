韓國瑜轟綠搞政治泡麵 蔡辦反嗆韓是泡沫一吹就破

國會政黨聯盟昨在凱道舉行黨慶，黨主席悟覺妙天和國民黨總統參選人韓國瑜一同上台造勢。（記者王藝菘攝）

2019-11-03 05:30:00

參加國會黨黨慶 與妙天同台

〔記者陳昀、陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天受邀參加國會政黨聯盟在凱達格蘭大道舉辦的黨慶，與國會黨黨主席悟覺妙天同台，韓國瑜痛批民進黨選舉一到就搞「政治泡麵」，靠著抹黑對手繼續執政。蔡英文總統連任競選辦公室則反批，「韓國瑜是泡沫，一吹就破」。

韓：九成媒體只監督我 算什麼民主

韓國瑜指出，台南、高雄、屏東很多民眾是民進黨最好的朋友，但二、三十年下來可怕的事情發生了，越支持民進黨，日子過得越辛苦，民進黨的政治領袖屁股坐到好工作，就吃香喝辣、貪污腐敗、派系分贓、治國無方，犯了錯還「硬拗」。

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韓國瑜批評，選舉一到，民進黨就搞「政治泡麵」，平常治國不認真、偷懶，選舉靠抹黑對手就能繼續執政，完全像泡麵一樣，肚子餓、熱開水一沖、二分鐘就能吃。

他還指控，抹黑最方便就是控制媒體打壓對手，執政黨有權力、有資源卻不被監督，九十％以上台灣媒體和幾十萬網軍監督一個反對黨總統候選人，全部只監督一個又老、又醜、頭又禿的人，這是什麼民主？這是民進黨幾十年追求的台灣價值嗎？

蔡辦：韓攻擊媒體 傷害言論自由

針對韓國瑜批評民進黨一到選舉是「政治泡麵」，蔡總統連任競選辦公室發言人廖泰翔反批，韓國瑜延續去年誇飾、聳動、貼標籤與抹黑的標題戰，甚至開始攻擊媒體被控制，這都在傷害台灣言論自由環境，並以分化加深社會對立。但選民歷經去年選戰，多數了解韓國瑜個人特質，無論韓如何拋出聳動標題，還是無法遮蓋他落跑市長的事實。

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