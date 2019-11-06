26條誘台》民進黨團：路邊的紅包不能撿 反對中國介入大選

民進黨立法院黨團舉行「路邊紅包不要撿，中國對台26條=打壓、陷阱」記者會。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 13:27:24

〔記者吳書緯／台北報導〕中國前天公布新一波的對台26條措施，引發台灣各界譁然。立法院民進黨團今天上午召開記者會，黨團幹事長管碧玲批評，26條就像台灣民俗中的「路邊的紅包不能撿」，正是中國「台灣介選計畫」的重頭戲。她呼籲全國人民用行動力來反對中國介選方案中，企圖綁住台灣的動作與措施。

民進黨團上午召開「路邊紅包不要撿 26條？打壓掐牢啦」記者會，除管碧玲外，其餘出席者包括民進黨立委趙天麟、黃國書、黃秀芳、鄭寶清、賴瑞隆、陳曼麗、李俊俋等人。記者會一開始，出席立委一同示範由行政院長蘇貞昌所發明的「打壓、掐牢」手勢，象徵26條是對台灣的打壓與危害。

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王定宇痛批，26條可以分成兩部分，第一部分是「補大洞計畫」，在中國因為美中貿易戰影響、一帶一路的受挫、地方政府舉債爆表的狀況下，需要有外來資金、技術以及人才來補洞，26條當中的前面13條與經濟有關，所謂的惠台根本是「惠中國」；第二部分後13條則是「把台灣人變成中華人民共和國公民」，但請大家看看圖博人、新疆人、劉曉波、還有那些莫名其妙「被失蹤」的人，央視主播居然還能說「灣灣回家吧」。王定宇回嗆「我們住在台灣，台灣就是我們家，你們家你們自己顧好就好，少來這一套！」

趙天麟批評，26條就是包藏禍心的方案，中國國台辦在記者會就揭示這個方案就是習近平在「告台灣同胞書」裡的「一國兩制台灣方案」的延續，香港已經在一國兩制裡得到教訓，台灣豈能不警惕！

黃國書指出，所謂的26條「惠台」方案，實際上是「禍台惠中」，在美中貿易戰之下，中國的貿易全面蕭條，提供中國製造業的台灣工具母機也受到波及蕭條，由此可見中國希望透過惠台方案，全面吸收台灣的技術與人才，當中國吸收這些資源之後，台灣未來的產業會受到全面性的波及，短時間看起來對台灣有利，長時間會帶給台灣產業出走的危機。

李俊俋提到，26條就是「一國兩制台灣方案」，沒想到國內竟然有政黨加以附和，國民黨文傳會昨天的新聞稿中提到對26條「樂見其成」，全黨上下包括總統候選人韓國瑜都樂見其成，國民黨要不要把這26條如何危害台灣人民先說清楚？

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