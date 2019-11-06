26條誘台》為何用簡體字發推特？ 吳釗燮：讓中國那邊了解清楚

立法院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮報告。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 11:37:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國公布「對台26條」後，外交部長吳釗燮發簡體字推特開酸，嗆「看起來好多條，但台灣用不到」。吳釗燮今天受訪時進一步說，如果要讓中國那邊了解清楚，簡體字是最好的方式。

中國國台辦繼去年「對台31項措施」後，週一（4）進一步公布「對台26條措施」，範圍廣泛，從商業、藝文、教育到體育，誘使台灣與中國融合企圖明顯。

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吳釗燮當天透過外交部官方推特發文，特別用簡體字結合注音文開酸說，「中国国台办推出对台26条，去年也有31条，看起来好多条。 但我们台湾用不到『一国两制』，真的不用客气。 给你们人民多点自由也不错ㄛ！」結尾並特別署名吳釗燮的英文名字縮寫JW。

吳釗燮今天在立法院受訪時進一步說明，這是對外說明的方式，而「如果要讓中國那邊了解清楚，我想簡體字是最好的方式」。

中國政府公布「對台26條措施」，外交部長吳釗燮在推特上用簡體字發文。（翻攝自外交部推特）

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