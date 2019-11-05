限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
26條誘台》 黃國昌提「台灣惠中6大措施」嗆爆中國
2019-11-05 23:58:06
〔即時新聞／綜合報導〕中國4日推出最新《對台26條措施》，國台辦聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。對此，黃國昌指出，此明顯又是為了影響選舉的統戰手法。他更提出「台灣惠中6大措施」反嗆爆中國。
黃國昌今日在臉書PO文，表示此26條措施明顯又是為了影響選舉的統戰手法，台灣民眾大都已經免疫，覺得無聊。黃國昌更嗆，我們也可以推出「台灣惠中6大措施」，包括「隨你上網、免翻牆」、「評論時政、免坐牢」、「信仰耶穌、免失踪」、「支持西藏、免勞改」、「力挺香港、免被毆」、「批判習大、免槍殺」。最後，黃更酸酸地補上一句「以下開放接龍」。
請繼續往下閱讀...
對此，不少網友在貼文底下留言表示「這太有創意了」、「想要投票，免投胎」、「自由練功、免器捐」、「吃滷肉飯，免豬瘟」、「買真奶粉，免出國」、「口罩上街、免被抓」、「興建佛像，免拆除」。