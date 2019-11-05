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26條誘台》柯文哲：反正就是統戰

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 16:28:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國昨發布26條促進兩岸經濟文化交流合作措施（簡稱：惠台26條）。台北市長柯文哲今天赴議場市政總質詢，市議員洪健益酸柯和中共關係好，國台辦事先有沒有跟他溝通？柯文哲不以為然回說「怎麼可能」，並稱自己只有看標題，沒有看細項，他知道去年是31條，今年26條，「反正這個就是統戰」。

由於26條中，其中一條為台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件，洪健益追問，是否覺得被吃豆腐？柯文哲直言，「反正這個就是統戰」。

所以不支持統戰嗎？柯說，「我們要應付啦」。洪健益接著又問柯，都稱「台灣」還是「台灣省」？柯文哲秒答「台灣啊」。

洪健益指出，國民黨總統參選人韓國瑜一直稱「台灣省」，該不該糾正他？柯文哲反問，他是要反攻大陸是不是。洪健益說，他跟你那麼麻吉，要不要解救他一下？柯秒答，「我不曉得要怎麼救他」。

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