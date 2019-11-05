26條誘台》中國國台辦：體現一國兩制 確實有真金白銀

中國國台辦主任劉結一今天在上海接受媒體訪問時表示，新措施公布短短1天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。（中央社資料照）

2019-11-05 15:00:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，共計26條，包括對台灣企業及民眾提供「同等待遇」措施。中國國台辦在解讀26條時，也揭露真實的政治目的，強調貫徹中共總書記習近平對台工作的論述，體現堅持「一國兩制」與和平統一。

國台辦昨在透過中國官媒「新華社」發出通稿及全文中，以及在官網特闢專欄逐條解讀，刻意避開台灣民眾深感厭惡的「一國兩制」，但我總統府昨已明白指出，這是「一國兩制台灣方案」的行動方案。

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不過，中國國台辦交流局長黃文濤在南京兩岸企業家峰會上做政策宣講時解讀26條，他認為，整體特點和政策意涵可概括為：「圍繞一條主線、突出一個要義、體現4個堅持」。主線是「貫徹落實中共19大精神和習近平關於對台工作的重要論述和指示精神」，要義是「為台胞台企提供同等待遇，為其在大陸發展創造更多機會和提供更好條件」。

至於4個堅持分別是：堅持一國兩制、和平統一；堅持擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展；堅持對台工作中，貫徹以人民為中心的發展思想；堅持中共19屆四中全會所提不斷完善「促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉」的制度安排和政策措施。

中國國台辦主任劉結一今天在上海接受媒體訪問時表示，新措施公布短短1天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。他並表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。被問到當前兩岸關係何時能「柳暗花明」，劉結一稱，關鍵在政治障礙儘早搬走。

陸委會則強調，該等措施是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作，這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威脅逼迫台灣接受其一國兩制主張的兩面手法，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

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