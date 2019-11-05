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26條誘台》蘇貞昌：中國掐著台灣人脖子 人民要覺醒

行政院長蘇貞昌出席梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮。（記者張軒哲攝）

行政院長蘇貞昌出席梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮。（記者張軒哲攝）

2019-11-05 11:12:56

〔記者張軒哲／台中報導〕中國國台辦昨新推出對台《26條措施》，擴大對台招手，遭台灣民眾質疑「明顯就是要把你吃掉、變成一國」。行政院長蘇貞昌今上午出席「梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮」受訪指出，《26條》明顯就是中國要掐著台灣的脖子，人民要有所覺醒。

蘇貞昌說，中國一方面在國際空間打壓台灣，又提出要用領事館保護台灣人，一方面對台商招手，但許多台商紛紛回台，連台灣選手在國際比賽都一再被打壓，《26條》用台語一聽就知道是中國要掐著台灣人的脖子，壓迫還抓牢牢，台灣人要小心，不要被中國掐住，台灣要有自己的空間，要自己努力。

當初台商在中國被利用完畢，常常是血本無歸，台灣反而各方面提供更好環境給台商，否則就像香港一樣，中國答應一國兩制，但如今香港年輕人很可憐，不要被中國披著糖衣的毒藥給騙上當。

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