26條誘台》蔡英文：意圖影響大選 實現一國兩制方案

國台辦提對台「26條措施」，總統蔡英文表示意圖影響大選。（記者邱芷柔攝）

2019-11-05 13:11:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中國國台辦昨日公布對台「26條措施」，強調給予台灣民眾和中國人民同等的待遇，總統蔡英文今天受訪也表示，大選期間，在這個時刻提出來讓人自然而然想到，是要意圖影響大選。

蔡英文今天上午到屏東，參加高雄榮民總醫院屏東大武分院開工動土奠基典禮，會後記者聯訪時對於國台辦提出的對台26項措施，蔡英文說，不論是先前提出的31項措施或是現在26條，其實都是在中國的「一國兩制台灣方案」脈絡裡，用意也很清楚，就是中國為了實現對台灣一國兩制方案所推出的，尤其現在正值大選期間，中國在這個時刻提出來，用意非常明顯，就是意圖要影響大選。

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媒體也詢問關於台美首度共同舉辦國際網路演練，聯合10國以上打資安戰，蔡英文表示，資安是持續且重要的工作，因為這牽涉到國家安全，台灣會跟其他國家一起努力，讓國家安全不會出現漏洞，大選期間會有許多假訊息、網路攻擊，因此也會建立一套系統，讓台灣的民主選舉不會被網路攻擊、假訊息攻破。

蔡英文回故鄉屏東，媒體緊追著問是否趁機化解屏東第一選區立委的矛盾，蔡英文表示，「團結」對民進黨來說不是問題，會透過內部溝通，解決選區上的問題，她也強調，全力支持民進黨提名的參選人。

總統大選進入倒數，日前週刊報導蔡英文第一個縣市競選總部於11月16日將率先在高雄成立，引起外界解讀頗有直搗黃龍意味，而全國競總主委則傳出由總統府祕書長陳菊出任，對此蔡英文今天也回應，競選總部還在都還在規劃中，還未進入最後階段，定案再給大家報告。

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