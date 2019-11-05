26條誘台》中國干預選舉 政院︰不分藍綠應砲口對外

針對中國祭出對台26條措施，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，府院有針對這個議題共同討論，她呼籲台灣內部不分藍綠，砲口對外，所謂的「外」，就是中國對台灣的干預。（記者李欣芳攝）

2019-11-05 12:50:31

〔記者李欣芳／台北報導〕距離台灣大選還剩2個多月，中國昨公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，共計26條，包括對台灣企業及民眾提供「同等待遇」措施，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪表示，中國在台灣選舉前發布這26條，當然要干預台灣選舉，府院有針對這個議題共同討論，我們會有所因應。

Kolas呼籲台灣內部不分藍綠，砲口對外，她說，所謂的「外」，就是中國對台灣的干預。

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Kolas表示，針對中國對台祭出26條，府院在第一時間都有掌握，而且有討論，相關的部會在歷經惠台31條的作法後，各部會都推出各式各樣的政策與修法，以中國針對台灣企業的部分來說，我們早就清楚地了解，中國對台灣在經濟或社會上溫水煮青蛙的作法，不會停止。

她說，昨天第一時間知道中國宣布這個消息，我們並不意外，但這並不代表我們就好整以暇，無所作為，第一時間國安、府院、陸委會都在討論，我們一定會有因應。

Kolas指出，中國先前祭出惠台31條的績效，對台灣的傷害，並沒有像在野黨不斷恐嚇到那種程度，我們很清楚雞蛋不要放在同一個籃子裡，或是讓自己不再備受威脅的措施，行政院都有提出來，從觀光、產業、教育或法制面的修正，都希望大家趕快回到台灣，其實台灣並沒有那麼弱。

外界有聲浪質疑蔡政府不能只是反批中國統戰而無實際作為，Kolas說，政府並不是沒有作為，光是財經面，通過鼓勵台商回來的作為，你看我們做了多少？這些作為甚至被國民黨團說是政策買票，這完全錯亂，現在中國叫台商趕快過去5G建設等，我們鼓勵台商回台的作為卻說是政策買票，這是完全兜不起來的邏輯！

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