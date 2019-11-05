為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

26條誘台》國台辦：主導思想是「兩岸一家親」

國台辦主任劉結一今表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是兩岸一家親。（資料照）

國台辦主任劉結一今表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是兩岸一家親。（資料照）

2019-11-05 12:20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦昨日新推出對台《26條措施》，擴大對台招手，引起輿論熱議，外界猜測這是中共在台灣總統大選前加大統戰力度。國台辦主任劉結一今日（5日）在上海出席活動時表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。

根據《香港電台》報導，劉結一在出席第2屆中國國際進口博覽會開幕式時表示，這次的《26條措施》是去年2月份公布的《31條措施》的基礎上，進一步的惠台利民措施，對台胞實踐以人民為中心的發展思想，為他們創造更多機會、更好條件，讓他們率先分享大陸發展的機遇，為廣大台胞、台企在大陸提供更多、更好的同等待遇。

劉結一說，去年《31條措施》的落實，為廣大台胞帶來扎扎實實的獲得感，《26條措施》向台胞提供進一步的發展條件，是大陸扎扎實實為台胞做好事的具體表現，今後也會持續推出更好的條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
26條誘台》經長：口惠實不惠 中國用後即丟
2019-11-05 11:44

26條誘台》經長：口惠實不惠 中國用後即丟
26條誘台》蘇貞昌：中國掐著台灣人脖子 人民要覺醒
2019-11-05 11:12

26條誘台》蘇貞昌：中國掐著台灣人脖子 人民要覺醒
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
26條誘台》不是蔡英文的錯！李戡：中客是被韓國瑜搞丟的
2019-11-05 00:58

26條誘台》不是蔡英文的錯！李戡：中客是被韓國瑜搞丟的
26條誘台》來「抓交替」！ 4點破解中共「養套殺」絕技
2019-11-04 22:53

26條誘台》來「抓交替」！ 4點破解中共「養套殺」絕技
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
26條誘台》私校校長：加強同化台商子女、師生成「中國人」
2019-11-04 20:31

26條誘台》私校校長：加強同化台商子女、師生成「中國人」
26條誘台 》產業界憂：恐綁住台廠騙關鍵技術
2019-11-04 20:06

26條誘台 》產業界憂：恐綁住台廠騙關鍵技術

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播