26條誘台》國台辦：主導思想是「兩岸一家親」

國台辦主任劉結一今表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是兩岸一家親。（資料照）

2019-11-05 12:20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦昨日新推出對台《26條措施》，擴大對台招手，引起輿論熱議，外界猜測這是中共在台灣總統大選前加大統戰力度。國台辦主任劉結一今日（5日）在上海出席活動時表示，《26條措施》是進一步的惠台利民措施，主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。

根據《香港電台》報導，劉結一在出席第2屆中國國際進口博覽會開幕式時表示，這次的《26條措施》是去年2月份公布的《31條措施》的基礎上，進一步的惠台利民措施，對台胞實踐以人民為中心的發展思想，為他們創造更多機會、更好條件，讓他們率先分享大陸發展的機遇，為廣大台胞、台企在大陸提供更多、更好的同等待遇。

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劉結一說，去年《31條措施》的落實，為廣大台胞帶來扎扎實實的獲得感，《26條措施》向台胞提供進一步的發展條件，是大陸扎扎實實為台胞做好事的具體表現，今後也會持續推出更好的條件。

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