26條誘台》台商不買帳大舉回流 陸委會：赴中工作人數將減少

中國對台「對台31項措施」去年2月底發佈至今，陸委會表示，對我方經濟、教育、文化及醫療等各面向實際影響，並不明顯，另依據台商反映，仍多「口惠實不至」，未獲具體利益。此外，也初步研判赴中國工作人數將減少。（資料照）

2019-11-05 21:55:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台「對台31項措施」去年2月底發佈至今，陸委會表示，對我方經濟、教育、文化及醫療等各面向實際影響，並不明顯，另依據台商反映，仍多「口惠實不至」，未獲具體利益。此外，也初步研判赴中國工作人數將減少。

陸委會說，中國大陸「對台31項措施」持續推出多項細部措施，主要目的是為落實中共中央政策，從台灣引進人才、資本和技術，並希望協助解決其經濟發展或對外經貿擴張所遭遇的困難，不改其「名為惠台、實則利中」本質。

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陸委會指出，依主計總處2018年12月公布數據，近年國人赴陸工作逐年減少，2017年國人赴中國大陸（含港澳地區）工作者約40.5萬人，較2016年減少2千人、0.4％，其中15至29歲及30至49歲分別約5.4萬人及21.2萬人。由於近期台商大舉回台投資，赴陸投資大幅減少，初步研判赴陸工作人數將減少。

此外，陸委會解釋，由於中國大陸投資環境變遷迅速，愈趨嚴格的環保政策、法令與治理規範，已提高台商在當地的投資、生產之經營管理成本，加以近期國際經濟情勢變化巨大，全球保護主義興起，影響台商在中國大陸投資布局。

依經濟部統計，今年1至9月核准對中國投、增資金額計28.2億美元，較上年同期減少56.9％；赴中國投資金額佔整體對外投資比重，由2010年83.8％最高點逐漸下降，至今年1到9月僅為34.1％，顯示台商面對國際及中國大陸各項投資因素的不確定性，已體認分散投資風險的重要性。

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