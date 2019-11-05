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首頁　>　政治

設移工休閒專區？ 蘇揆震怒：最落伍也是最歧視的作法

蘇貞昌出席「梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮。（記者張軒哲攝）

蘇貞昌出席「梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮。（記者張軒哲攝）

2019-11-05 13:23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（4日）在南投舉辦農業、工商、觀光三場座談會，有業者提議，希望設置外籍移工休閒綜合區，以減少外籍移工發生糾紛影響當地住戶生活，韓國瑜允諾納入考量引發各界討論，行政院長蘇貞昌今（5日）怒批，為了安寧而集中管理，這種隔離方式是最落伍，也是最歧視的。

綜合媒體報導，行政院長蘇貞昌今日上午出席「梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮」，對於移工集中管理問題，蘇揆指出，外籍移工辛辛苦苦來台，為台灣拚經濟，甚至在很多方面對台灣都有很多的貢獻，不能說為了安寧而集中，這種隔離方式是最落伍，也是最歧視的，非常不應該。

蘇揆表示，我們知道人類的進步，在過去不好的年代常常有不好的隔離，過去曾有國家說過華人與狗不能進公園，這都是歧視，那個時代都應該拋棄了，尤其如果現在還有那種觀念更是不應該。

最後蘇貞昌重申，感謝外籍勞工、外籍漁工、外籍配偶，不論他們從哪裡來，都在同一個國家與土地上，謝謝他們照顧大家，這也是蔡英文總統一直交代的。

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