韓陣營稱民調有機會打平 蔡英文：沒聽過民調可以預告！

韓國瑜競選辦公室指出，黨內民調韓國瑜與蔡英文的差距在11月中有機會打平，總統蔡英文回應「沒有聽過民調可以預告！」（記者邱芷柔攝）

2019-11-05 12:20:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室昨天指出，黨內民調韓國瑜與蔡英文的差距在11月中有機會打平，對此總統蔡英文今天受訪回應「沒有聽過民調可以預告！」

蔡英文今天上午到屏東參加高雄榮總醫院屏東大武分院動土典禮，蔡英文接受媒體聯訪時，對於韓國瑜競辦透露的民調消息，蔡英文表示，「民調這件事我也有聽說，但很少聽說民調是可以預告的。」她認為民調不是重點，重點是政治人物的言行能不能被民眾信賴。

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蔡英文也對「廁所卡韓」及韓國瑜稱外籍移工為外勞等事件回應，蔡英文表示，緊急借廁所是沒有問題的，且有影像，警方也很快就澄清，「倒是韓市長本人在第一時間說了警方有幫忙，後來又改口，常常講一件事情，又馬上改口，這個習慣是不太好的。」

蔡英文也強調，對於移工朋友必須要有尊重的態度，因為移工朋友是來幫助台灣人，幫助台灣產業發展，無論是社會大眾或是政治人物都不能有歧視的態度。

而韓國瑜日前深夜在臉書PO出自己「洗衣服」的影片，影片中還露出洗內褲的一幕，對此，蔡英文受訪時也表示，這些都是每天在家裡做的事，為什麼要公布出來？讓人難以理解，「我相信民眾比較希望看的是他在議會答詢的一幕」。

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