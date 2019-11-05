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首頁　>　政治

韓國瑜參拜白沙屯拱天宮 陳超明陪同：真正的民調是不會公布的

圖為韓國瑜參拜拱天宮畫面（記者蔡政珉攝）

圖為韓國瑜參拜拱天宮畫面（記者蔡政珉攝）

2019-11-05 13:06:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天造訪苗栗縣，先赴竹南鎮龍鳳宮後，再前往全國重要信仰中心通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，韓國瑜指出，白沙屯媽祖是非常神明的地方，他讚許拱天宮長期幫助地方，之後再重申「台灣安全、人民有錢」主張，希望創造台灣更美好的社會，之後在支持者簇擁下離開。

包括苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長劉政鴻、立委陳超明、徐志榮等人陪同韓國瑜前往拱天宮參拜，韓國瑜本人除表達對白沙屯拱天宮媽祖婆敬意外，並未多說。

不過，不知道是否因韓國瑜近期來許多民調都明顯落後，陪同的立委陳超明先問支持者「有信心嗎！」，「民調不用去怕它」、「靠自己的實力好不好！」，更說「真正的民調是不會公布的！」，也讓在場支持者相當熱情回應。

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