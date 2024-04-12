「開錯刀」烏龍傳主治醫師陸希平推病患進開刀房 高市衛生局駁斥

「搞錯病患開錯刀」病安事件傳主治醫師親推病患進開刀房遭衞生局駁斥，呼籲外界勿以訛傳訛。（資料照）

2024/04/12 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院「搞錯病患開錯刀」重大病安事件，又傳出主刀醫師親推病人，或陪同病患、工友至開刀房，衞生局行政調查後駁斥傳聞，確認主刀醫師陸希平親自通知病房護理站，要求儘速送病人到開刀房，工友等4人又未落實確認辨識病人身分，導致重大病安事故，全案已函送檢方偵辦。

因有媒體引述醫院內部群組貼文，爆料主刀醫師陸希平於4日上午8時30分，自己跑去ICU推錯病患開錯刀，由於是陸自己推去，開刀房其他人包括麻醉科都沒有檢查手圈，不過，此一說法遭衞生局駁斥。

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衛生局強調，經行政調查指向主刀醫師陸希平親自通知病房護理站，要求儘速送病人到開刀房，工友等4人均在未落實確認辨識病人身分之下，導致此一重大病安事故，非外傳醫師推病床，希望外界勿以訛傳訛；也有衞生局官員表示依常理，主治醫師不會也不可能親推病患進開刀房，除非是自己的父母。

衞生局副局長潘炤穎表示，開刀房的排程也是預排的，除非是急診刀，主刀醫師的患者也都早已指定，不可能有「搶病人」的說法發生。

民生醫院重大病安事件，高市衛生局在事發5天後才接獲院方通報，引發外界質疑是否有隱匿之嫌，衛生局回應，院方確有「內控行政管理疏失」，已依法開罰及懲處相關人員，另涉嫌偽造假病歷部分，不僅違反醫療職業倫理，也涉及刑法，已函送高雄地檢署偵辦。

「搞錯病患開錯刀」病安事件傳主治醫師親推病患進開刀房遭衞生局駁斥，高市衛生局副局長潘炤穎呼籲外界勿以訛傳訛。（衞生局提供）

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