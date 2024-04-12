開錯刀後再被爆14年前醫療糾紛 高雄民生醫院：已獲不起訴

高雄市立民生醫院被爆料質疑14年前，12歲林小妹跌倒手骨折開刀引發醫療糾紛，院方回應主刀和麻醉醫師均獲不起訴，（資料照）

2024/04/12 16:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院爆發「搞錯病人開錯刀」重大病安事件後，再被爆料質疑14年前，一名12歲林小妹跌倒手骨折開刀，當時入院開刀治療，以鋼針固定術後穩定，由麻醉醫師催醒，在恢復室時，疑因對藥物反應的特殊，出現缺氧情形，家屬質疑該院手術疏失。

高雄民生醫院和衞生局今天均對此案回應，強調經查當時主刀醫師與麻醉科醫師都有依照醫療常規執行，全案已經高雄地方檢察署偵查後，主刀醫師與麻醉科醫師獲不起訴處分。

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民生醫院自2011年由區域醫院降調地區醫院，院方表示，經全面檢討並積極改善教學研究服務等作業流程及軟硬體設備，2017年接受地區教學醫院評鑑作業，現今已提升為地區教學醫院資格。

另針對外傳院內醫護人力多為經驗不足者，或青黃不接，民生醫院也駁斥謠言謬論，院方強調，醫療服務除與市區醫學中心積極合作交流外，也對外廣招優秀人才，有關醫護人力招聘資格，受聘資格如果訂須具備一定工作年資，恐是「年資歧視」的一種。

至於年長者比較幹練的「刻板印象與偏見」，實際上細心跟性別、工作能力與年齡，不當然具備正相關，醫院應聘新進人員均有一系列教育訓練，也會由護理單位具臨床教師資格人員帶領新進人員進行相關環境熟悉與實作，新進人員需經臨床教師考核通過後，新進人員才可於臨床單位獨立作業並定期考核。

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