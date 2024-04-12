離譜！高雄民生醫院 搞錯病患開錯刀 主刀醫師涉偽造病歷 2大過免職

高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，主刀醫師陸希平事後還涉嫌病歷登載偽造，記兩大過免職。（資料照）

2024/04/12 05:30

〔記者黃良傑、林惠琴／綜合報導〕高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，衛生局昨開罰五十萬元，主刀醫師陸希平原記一支大過，移付懲戒，但調查發現他不但開錯刀，事後還涉嫌病歷登載偽造，人審會議處追加一支大過，共兩大過予以免職；原院長顏家祺免除管理職務、免兼院長。

高雄市長陳其邁昨直指，民生醫院的錯誤是低級錯誤。衛福部次長王必勝表示，這件事情滿嚴重的，前天已依「醫療事故預防及爭議處理法」第卅五條規定，交辦醫院評鑑暨醫療品質策進會組成專家小組進行調查。

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送錯同房病患 發現時手術做完

黃男因低血壓住院，四日同房張男要做胸腔引流手術，工友卻錯將黃男送入開刀房，直到護理師給藥時發現人不見，要制止時手術已完成。

高市衛生局指出，審閱病歷紀錄並訪談事件相關人等發現，陸希平於四日上午八點四十分病患進入手術室後，僅確認病歷及手術部位，疏漏身分識別。發現開錯病患後，疑似造假病歷紀錄，九點五十分通知送病患入院的護理機構「補簽」同意書，遭記兩大過免職，移付醫師懲戒，民生醫院並提供涉嫌偽造病歷相關事證，移送高雄地檢署。

假病歷相關事證 移送高雄地檢

顏家祺昨表達深切檢討及歉意，他說，目前兩位病患沒有明顯後遺症，生命徵象穩定，醫護團隊將妥為留意及照護。

麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友未依規定落實病人辨識，各記過一次；醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡一次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡二次。

高市衛生局定調為「內控管理疏失」，依醫療法處最高五十萬元罰鍰，請院方提改善方案，通報主管機關。

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