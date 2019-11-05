韓國瑜苗栗龍鳳宮參拜 批蔡政府喊「台灣不能再窩囊下去」

韓國瑜（中）苗栗之旅首站至竹南龍鳳宮，縣長徐耀昌（右2）、前縣長劉政鴻（左2）、立委徐志榮（右3）、陳超明（左2）、苗栗縣議長鍾東錦（右1）皆同台造勢。（記者鄭名翔攝）

2019-11-05 12:30:01

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨總統參選人韓國瑜今下鄉苗栗，首站先赴竹南鎮龍鳳宮參拜，再提中華民國正風雨飄搖，外有中共威脅，內有台獨勢力，高喊「台灣不能再窩囊下去。」而現場除地方藍營政要，過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄也同台力挺；但韓離場時也發生疑隨行攝影不斷擋住手持中天電視攝影機記者拍攝，讓該記者開嗆「都相堵得到」、「再遇到就從頭打下去」。

韓國瑜今天啟動苗栗「傾聽之旅」，苗栗縣長徐耀昌請假陪同，今早與前縣長劉政鴻、立委陳超明、徐志榮與韓國瑜一同赴龍鳳宮，竹南、造橋、後龍鎮的藍營政要皆出席，立場親綠的前縣議員蔡銘雄也現身，他認為蔡政府不尊重同婚公投結果，事後「亂搞」，希望韓若當選可以為教育、現行教科書做出改變，務必「下架民進黨」。

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韓國瑜表示，中華民國面對中國無時不刻想併吞、民進黨想以台獨併吞中華民國，前途辛苦，而且台灣沒有石油、天然氣、煤炭、黃金，「什麼都沒有」，只能靠人才，而老一輩民眾回首來時路，無不希望一代比一代好，但現今下一代卻看不到前途，所以必須翻轉。

韓國瑜批民進黨執政時經濟蕭條，但卻只會以數字騙票，要蔡英文總統至中南部聽聽基層聲音，並稱蔡政府執政四年來導致兩岸緊張、外交關係寸步難行，新南向政策大撒幣卻一事無成，「台灣不能再窩囊下去。」

對於民調落後，韓國瑜說「民調如金箍棒可長可短、可高可低」、「不要相信那些」，面對現場韓粉熱情支持，很有自信稱「得民心者可得天下」。

隨後韓國瑜離場時受熱情韓粉不斷爭相握手，現場推擠不斷，至韓上車離開時，一名手持貼有中天電視標誌攝影機的記者突大聲咆哮，怒罵韓的隨行攝影拉扯他的攝影線，屢屢卡在前面鏡頭，讓他怒嗆「到底是誰要播畫面」、「都相堵得到」、「再遇到就從頭打下去」。

韓國瑜在苗栗藍營政要陪同下，今早至竹南龍鳳宮參拜。（記者鄭名翔攝）

現場人潮不斷推擠，疑韓國瑜隨行攝影拉扯記者攝影線、擋攝影，惹記者高聲怒罵。（記者鄭名翔翻攝）

過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄今也現身上台力挺韓國瑜。（記者鄭名翔攝）

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