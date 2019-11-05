研考民調缺市長滿意度 高市議員：韓內閣最狗腿政務官

民進黨高市議員鄭光峰批評高市研考會民調自我取暖。（記者王榮祥攝）

2019-11-05 13:09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員鄭光峰今總質詢時，強烈質疑研考會近期執行民調竟無市長滿意度、市民光榮感等重點題目，批評簡直是自我取暖、自我感覺良好，他直言這種不問市民感受、只拍市長馬屁的民調完全沒特色，還稱研考會主委李銘義是韓內閣「最狗腿政務官」，別再狗腿了。

李銘義則感謝議員指教，強調民調不是拍馬屁，是對政策、政見實際上的整理，了解民眾心裡想法，好政策繼續推動下去，不好的就修正，題目可以刪減。

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至於為何不做市長滿意度？李銘義說明因媒體已有很多滿意度調查，所以不重複浪費資源做這些，把重點放在施政內容與內涵，作為感善施政品質的依據；針對議員提到的幾個問題面相，下回民調可評估納入。

鄭光峰今總質詢提及高市研考會八月所做民調，裡頭卻沒有外界關注的市長滿意度、市府團隊光榮感等題目，第一題還問高雄市能見度？讓他匪夷所思，覺得民調這樣問真的很誇張。

他認為，民調應該是要知道高雄市民需要什麼？對市長、市府團隊的滿意度？讓市長知道真正的基層想法，這也是研考會的責任；結果研考會卻選擇自我取暖，不問市民感受、只拍市長馬屁，完全沒特色。

鄭光峰進一步形容研考會主委是韓內閣最狗腿政務官，做民調幾乎都以誘導式方式進行，完全沒辦法知道基層不滿意的地方；他舉前朝例子，當時民調問到市民最不滿意的就是街道髒亂，事後環保局立刻動員志工加強清掃、修正市政措施，這樣才是民調的功用。

李銘義答詢時說，昨天被問到相關議題時，只被給予30秒回答，今天希望有2分鐘說明，但鄭光峰對其答詢內容並無法接受，還要他別再狗腿了。

副市長葉匡時則指出，這民調確實有改善空間，特別是在市民真正不滿意的是什麼地方。

該民調有8個題目，分別為能見度、清淤、路平、珍珠計畫、鐵路地下化拆橋、校園雙機、夜宿、青年局。

高市研考會主委李銘義強調民調並不是拍馬屁。（記者王榮祥攝）

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