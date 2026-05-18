高雄又1家醫美診所被查到偷拍！「君綺」被重罰50萬勒令停業半年

高雄君綺美形診所手術室裝設監視器，遭查獲未事先經病患同意即攝錄身體隱私部位，被衛生局重罰。（擷取自君綺美形診所網站）

醫美診所涉偷拍案雪球越滾越大，繼愛爾麗、光澤診所後，高雄市政府啟動跨局處專案稽查，衛生局今（18）日表示，查獲左營區「君綺美形診所」於手術室內設置4支監視錄影器，且未事先經病患同意即攝錄其身體隱私部位，已依醫療法重罰50萬元，並處以停業6個月處分，全案已移送地檢署偵辦，追究刑事責任。

高雄市衛生局指出，專案稽查人員5月11日前往君綺美形診所查察，現場共設置27支監視器，其中手術室內4支，診療室、治療室及雷射室亦皆設有監視器共8支。經進一步調閱手術室監視器畫面，確認攝及病患身體隱私部位，且無事先取得病患同意之書面資料， 亦違反衛生福利部日前開會共識手術室為高度隱私空間嚴格禁止錄影規定。

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衛生局表示，醫療隱私是不容跨越的底線，針對君綺美形診所嚴重侵害病患身體自主權及悖離醫療場所高度私密性之基本期待，已依違反醫療法第108條第6款規定，從重裁處最高50萬元罰鍰及停業6個月嚴厲處分，全案同步移送地檢署偵辦。

衛生局強調，將持續依法強力稽查，絕不寬貸任何侵犯病患隱私的惡劣行徑，呼籲醫美業界切勿以身試法，共同維護安全、放心的醫療環境。

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