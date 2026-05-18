為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文輔選有加分？7位藍營縣長市人選對邀請黨主席輔選未明確表態

    2026/05/18 18:59 記者葛祐豪、葉永騫、張聰秋、歐素美、李容萍、何玉華、翁聿煌、黃淑莉、俞肇福、劉人瑋／地方連線報導
    4月26日柯志恩邀台中市長盧秀燕同台，卻未與同在南部的黨主席鄭麗文合體，引發聯想。（記者葛祐豪攝）

    4月26日柯志恩邀台中市長盧秀燕同台，卻未與同在南部的黨主席鄭麗文合體，引發聯想。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席鄭麗文的政治立場被各界認為「傾中」，在今年底的百里侯選戰，藍營的縣市長參選人要不要邀請她站台輔選？對自身選情加分或扣分？據了解，藍營各地內部看法不一。根據本報調查，截至今天為止，藍營縣市長參選人主辦（或主動邀請）鄭麗文同台的場合，僅有高雄柯志恩、屏東蘇清泉各2次、台東吳秀華1次，總共5次而已。

    其中，柯志恩、吳秀華也分別身兼高雄市、台東縣黨部主委，兩人邀請鄭麗文同台，究竟是以「縣市長參選人」或「縣市黨部主委」名義邀請？雙方陣營都說，兩者身分並不違背。

    另外，藍營有多達7位縣市長參選人對此話題，態度閃躲、語意模楜，雲林縣長參選人張嘉郡表示，「不清楚、不了解、不確定」；台北市長蔣萬安的重要幕僚說，蔣萬安專心市政，尚未想到選舉規劃及邀誰站台輔選事宜；新北市長參選人李四川的幕僚也說，只要能讓新北市更好、有助於新北的建設發展，任何人的協助都歡迎。

    爭取連任的桃園市長張善政也未明確表態，僅說市政優先；藍營桃園市黨部主委蔡忠誠指出，鄭麗文優先到國民黨艱困選區輔選，桃園市的選情相對穩定，但也不能輕忽，未來在黨務、選舉活動也會邀請鄭麗文參加。

    藍營台中市長參選人江啟臣表示，台中隊一定團結一心，黨中央正在為各縣市候選人協調努力中，接下來一定會有很多的同框機會。

    爭取連任的藍營基隆市長謝國樑說，現階段以市政工作為主，不回覆哪一位黨籍同志輔選基隆的相關問題。

    國民黨13日才剛確定提名律師魏平政參選彰化縣長，魏平政陣營說，選舉活動尊重縣黨部的統籌安排；彰化縣黨部主委蕭景田表示，他是鄭麗文指派的縣黨部主委，魏平政是國民黨提名人，彼此是生命共同體，當然希望黨主席幫忙輔選，會主動邀請鄭麗文到彰化站台輔選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播