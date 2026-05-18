鄭麗文輔選有加分？7位藍營縣長市人選對邀請黨主席輔選未明確表態

4月26日柯志恩邀台中市長盧秀燕同台，卻未與同在南部的黨主席鄭麗文合體，引發聯想。（記者葛祐豪攝）

國民黨主席鄭麗文的政治立場被各界認為「傾中」，在今年底的百里侯選戰，藍營的縣市長參選人要不要邀請她站台輔選？對自身選情加分或扣分？據了解，藍營各地內部看法不一。根據本報調查，截至今天為止，藍營縣市長參選人主辦（或主動邀請）鄭麗文同台的場合，僅有高雄柯志恩、屏東蘇清泉各2次、台東吳秀華1次，總共5次而已。

其中，柯志恩、吳秀華也分別身兼高雄市、台東縣黨部主委，兩人邀請鄭麗文同台，究竟是以「縣市長參選人」或「縣市黨部主委」名義邀請？雙方陣營都說，兩者身分並不違背。

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另外，藍營有多達7位縣市長參選人對此話題，態度閃躲、語意模楜，雲林縣長參選人張嘉郡表示，「不清楚、不了解、不確定」；台北市長蔣萬安的重要幕僚說，蔣萬安專心市政，尚未想到選舉規劃及邀誰站台輔選事宜；新北市長參選人李四川的幕僚也說，只要能讓新北市更好、有助於新北的建設發展，任何人的協助都歡迎。

爭取連任的桃園市長張善政也未明確表態，僅說市政優先；藍營桃園市黨部主委蔡忠誠指出，鄭麗文優先到國民黨艱困選區輔選，桃園市的選情相對穩定，但也不能輕忽，未來在黨務、選舉活動也會邀請鄭麗文參加。

藍營台中市長參選人江啟臣表示，台中隊一定團結一心，黨中央正在為各縣市候選人協調努力中，接下來一定會有很多的同框機會。

爭取連任的藍營基隆市長謝國樑說，現階段以市政工作為主，不回覆哪一位黨籍同志輔選基隆的相關問題。

國民黨13日才剛確定提名律師魏平政參選彰化縣長，魏平政陣營說，選舉活動尊重縣黨部的統籌安排；彰化縣黨部主委蕭景田表示，他是鄭麗文指派的縣黨部主委，魏平政是國民黨提名人，彼此是生命共同體，當然希望黨主席幫忙輔選，會主動邀請鄭麗文到彰化站台輔選。

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