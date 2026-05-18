日內瓦挺台遊行遭世衛逼脫「台灣T恤」 女兒天真問1句讓她哭了

世衛大會登場前一天，特魯瓦通訊帶著全家人參加歐洲挺台健走協會和台灣聯合國協進會在日內瓦舉辦的挺台遊行，卻遭遇世衛人員刁難，要求把寫有台灣字樣的衣服脫掉，說到一半情緒一上來，還忍不住落淚。（粉專「特魯瓦通訊」授權使用）

第79屆世界衛生大會（WHA）今（18日）起至23日在瑞士日內瓦登場，我國今年又因中國打壓未能收到正式邀請函。台灣聯合國協進會（TAIUNA）與歐洲挺台健走協會（WTAE）昨天（17日）到日內瓦舉辦挺台大遊行，移居法國特魯瓦（Troyes）的文字工作者「特魯瓦通訊」受邀參加該場活動，竟有世衛人員亂入要求脫掉上頭寫有台灣字樣的T-Shirt，第一次在國際場合感受到被打壓的她，拍片分享了這段遭遇，過程中一度覺得委屈落淚，引發熱議。

擁有近萬人追蹤的特魯瓦通訊，昨天帶著老公和兩個小孩參加TAIUNA和WTAE在日內瓦聯合舉辦的挺台遊行。活動結束後，她在粉專PO出影片分享，「我們今天在日內瓦的遊行已經全部結束了，這個遊行其實在日內瓦行之有年，世界衛生組織也會在這個會議開議的時候辦遊行健走的活動，我們今年申請了，也得到許可了。」

請繼續往下閱讀...

「但是我們剛才在三腳椅廣場（Broken Chair，世衛大會舉辦地點萬國宮的正對面）集合的時候，因為我們都穿著Team Taiwan的衣服，然後就有世衛的人過來，請我們把台灣的衣服脫掉，就是不能看到台灣的字樣。」

特魯瓦通訊接著慨歎：「你很常在新聞上看到我們在國際賽事上不能拿國旗，我們去參加任何活動不能說我們是台灣，諸如此類的事，然後你聽過前輩說這些事情，可是它距離你感覺還是有點遙遠，但剛剛它就發生在我身上，他們叫我把衣服脫掉，他們拿了新的T-Shirt，就是穿新的T-Shirt把台灣蓋掉。他們說等我們到了另外一個集合地點的時候，才可以露出台灣的旗幟或字樣……」

她繼續說道：「當我拿著世衛官方給我的T-Shirt，然後我拿給我女兒，跟她說我們要換這件衣服的時候，她就問為什麼？我就說因為台灣不能露出來，我真心覺得講這句話好荒謬！然後她問我為什麼要把台灣蓋掉？我要說什麼？我真的沒有想過這種事情會發生在我身上。」說到此處，特魯瓦通訊忍不住落淚。

最後她說：「總之這就是今天的一個插曲，在廣場那邊的時候我已經承受不住哭過一波了，現在其實遊行已經結束了，我還是不知道怎麼回答我女兒這個問題，為什麼要把台灣蓋起來？我們就是一個獨立的國家不是嗎？」

這支影片曝光後隨即掀起網路熱議，大批網友留言「當一個人被惡勢力所壓迫，而周圍的人卻不敢出聲阻止！這就是台灣的處境！」、「因為大部分的人都不敢得罪我們旁邊的壞鄰居」、「看了我也哭了，真的會好難過，小國小民的我們明明那麼重要又那麼美好的地方，卻要承受各種排擠真的讓人很厭煩」、「可以體會那種羞辱感」、「能夠體會那種委曲與難過，為何自己的國家名字不能光明正大的露出來，台灣又沒做錯什麼事情」、「台灣真的很辛苦，外有欺善怕惡的國家，內有吃裡扒外的立委」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法