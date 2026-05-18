馬英九基金會21日董事會又生變 3人調查小組成員李德維：無人願出席

馬英九基金會董事李德維受訪表示，是馬辦告訴他有董事會出席21日的董事會，他才表明願意出席。（資料照）

馬英九前總統指控國民黨副主席蕭旭岑於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」，馬英九文教基金會今日發聲明表示，馬英九已於11日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等三人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請他們出席21日的董事會，增選新任董事成員；李德維向馬英九承諾，將於21日董事會中提出調查結果。

不過，李德維受訪表示，馬辦的聲明與事實有誤差，是馬辦告訴他有董事會出席21日董事會，他才表明願意出席；不過事後他了解的情況，是沒有董事同意出席21日的董事會。「我對馬英九基金會的誠信已產生重大懷疑，讓我願意去開會的意願已經趨近於零了」。

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李德維說，21日就要提出調查報告不太可能，三人調查小組都另有行程，且還有要約談的人。三人小組的共識是在完成調查報告後再召開董事會，今天已由調查小組召集人薛香川向馬英九基金會代理執行長戴遐齡表達意見。

馬英九基金會4月13日召開臨時董事會，但當日僅馬英九1人出席，法定人數不足流會。基金會會後聲明，律師報告認為基金會前員工蕭旭岑、王光慈兩人違反財政紀律的重大事證非常明確；馬英九則表示，雖然兩位當事人均已離職，基金會不能鄉愿來息事寧人，一定要調查清楚。

馬英九基金會今日聲明，由於董事會於3月27日成立三人調查小組後，至今未能提出調查報告。馬於11日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等三人，詢問調查進度，並邀請他們出席21日的董事會，增選新任董事成員。

聲明指出，薛、尹二人未接電話，只有三人小組指定的發言人李德維有接聽，並於通話中向馬英九承諾21日他將出席董事會，並通知其他二人一起出席，同時承諾將於21日董事會中提出調查結果。

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