連爆醫美診所裝針孔攝影 中市議員批市府甩鍋中央 應訂辦法常態性稽查

台中市多位民進黨市議員要求市府對防治偷拍要有更積極的作為。（記者蘇金鳳攝）

台灣爆發多家醫美診所裝設針孔攝影機，台中市被查到3間，民進黨市議員黃守達、謝志忠及張玉嬿今在市議會提出，台中市300多家醫美診所，才查40間就有2間疑似設置針孔，一間未經同意拍攝，這是非常嚴重，要求市府不應再被動應付、推責中央，應立即訂定防治針孔偷拍的自治法規，建立跨局處、跨場域常態管理與稽查制度，要求盧秀燕不要只會甩鍋中央，儘速訂定研議自治條例。

市長盧秀燕表示，因現行法律已有相關規範，中央針對此次偷拍事件也正研議修法，現階段而言，地方政府若自行訂定條例，恐與中央有不一致或牴觸的問題，但為了守護民眾安全，市府各單位將持續聯合擴大稽查。

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市議員黃守達表示，台灣爆發醫美診所偷拍事件，台中市有300多間醫美診所市府只查了40多間就查到3間有裝針孔，這是非常嚴重。

黃守達表示，台中市不只醫美，還有健身房、三溫暖、運動中心、捷運車站、甚至殯儀館及各校公廁等，都需要定期稽查，且要常態化。

黃守達強調，他於2024年就建議台中市要訂定針孔法偷拍的防治法規，將查察常態化，當時市長盧秀燕很正向的回應，但時隔一年市府未有作為，現今都爆發偷拍，市府根本沒有常態化管理。

市議員謝志忠表示，現在已人心惶惶，到一些場合就會抬頭看，怕有針孔拍攝，市府的態度決定一切，去年就提出防偷拍防針孔自治條例，當時市長盧秀燕還正向回應，市府會研議，隔了一年半都無進度。

謝志忠表示，台北市防止偷拍，台北市長蔣萬安就提出要求實名制的想法，若是當初盧秀燕在一年半前實施，就會走在蔣萬安之前，他要求市長不要等中央，台中市要先自己做。

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