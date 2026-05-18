澎湖縣長病情進步！陳光復能轉頭了 進行5個月神經修復

陳光復臉書專頁，透露身體近況。（記者劉禹慶攝）

陳光復臉書專頁，今（18）日以「從停止呼吸到邁向復原之路、永不放棄的陳光復縣長」為題發表專文，表示將讓大家見證奇蹟！夫人吳淑瑾向大家報告1個好消息，那就是縣長從本周開始要進行為期5個月的積極治療，希望能為縣長的腦部復原，帶來突破性的進展。

原訂於4月初開始進行的神經修復治療，因為陳光復持續發燒，被迫延後。當時高雄榮總也採取了全面隔離的方式進行診治，感謝天！感謝主！目前身體狀況都已獲得控制。經過上周的仔細觀察，今（18）日開始， 院方將開始進行神經修復的療程。

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自2月17日縣長陳光復發生意外，至今已經3個月，家人的心情一直隨著他的身體變化而起起伏伏！縣長在3月時就能睜開眼睛，眼睛隨著周圍的聲音移動，從一開始的遲緩，到如今不單是眼球移動，也能夠轉頭等等，每天點點滴滴的微小進步，看在吳淑瑾的眼中，盡是喜悅與感激。即使在前一陣子發燒期間，進步仍不間斷，吳淑瑾說，陳光復的超強意志力，令她動容且驕傲。

希望神經修復的療程可以順利進行，幫助縣長盡快康復，吳淑瑾與二位女兒外，還有縣長的哥哥、嫂嫂、姊姊、姊夫與弟弟、弟妹們，也都齊心為光復縣長禱告。一如縣長的姊夫施淵泉牧師所言，相信大箍ㄟ一定會讓我們見證神的奇蹟。

陳光復在高雄榮總治療，邁向康復之路。（陳光復臉書專頁提供）

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