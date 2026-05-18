台灣戲曲學院驚爆學生集體作弊老師還幫忙把風！校方緊急回應

國立台灣戲曲學院被爆集體作弊醜聞。（資料照）

今（18日）有週刊驚爆國立台灣戲曲學院發生學生集體作弊，監考老師還幫忙把風的荒謬情事，校方隨後緊急發聲回應，強調如果查到具體事證，必將嚴辦。

有多名家長向週刊投訴，指控台灣戲曲學院的學生集體作弊，不僅考前分工、將小抄刻寫於鉛筆盒及桌椅上，多位監考老師甚至主動協助護航、把風，例如對超明顯的小抄視而不見、刻意離開考場製造作弊空檔、主動通報教務處人員巡堂、和學生串通拉下教室窗簾規避檢查，甚至還用咳嗽聲當暗號。有孩子向家長哭訴，同儕都在作弊，認真念書反而成了異類。

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據稱，該校高職部有超過半數學生可憑在校成績直升大學部，集體舞弊已嚴重損害教育選才的公正性。家長們疾呼校方應徹底調查此起考試舞弊事件，重新審視相關學生的直升資格。

對此，校方今天緊急透過官網發聲 ，「針對週刊今日報導本校戲曲音樂學系高職部學生考試秩序相關事件，特此發布聲明，澄清部分不實內容，並重申維護考試紀律之決心 。首先要駁斥集體作弊與教師護航一說，本校考試全面禁止攜帶通訊器材並採集中管理，且監考教師皆由電腦系統隨機排定，無法自行挑選；巡堂機制亦由教務長等主管採不預警抽查，絕無事前安排或教師以『咳嗽暗號』協助規避巡查、包庇作弊之情事。」

「第二，依本校管理規定，為維護考場公開透明，教室窗簾於平時上課及考試期間均不得全面拉下，報導陳述與實際狀況不符。第三，針對媒體指稱高三學生直升資格受影響一事，本校高職部直升作業已於暑假期間依學生前四學期成績結算完畢，本學期成績並不影響既有直升資格，且已完成報到，制度運作一切正常。」

「第四，校方已同步啟動內部調查程序，若有具體可供辨識之錄音、錄影等明確證據，請提供本校依法依規嚴查嚴辦，絕不寬貸。未來亦將以更嚴格之標準強化監考與巡堂機制，確保考試之公正與公信力。」

最後，台灣戲曲學院重申，「任何涉及考試舞弊之行為（如抄襲、傳遞答案或使用電子通訊舞弊），最重將處以記大過處分。教育不僅是成績，更包含人格與誠信的養成，學校將持續加強誠信教育與考試倫理宣導，導正學生價值觀，維護校園考試公平及學生受教權益。」

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