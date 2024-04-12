初瓦、嚮辣疑食物中毒案累計155人就醫 王品︰4/18起受理退費

王品旗下餐廳初瓦、嚮辣西門分店疑似食物中毒案。（資料照）

2024/04/12 16:45

〔記者楊心慧／台北報導〕王品集團旗下「初瓦台北捷運西門店」、「嚮辣台北捷運西門店」疑似食物中毒案延燒，截至今（12日）累計155人；台北市法務局今表示，4月2日至4月6日期間，初瓦訂位數445筆、嚮辣458筆，2間店總訂位數為903筆，用餐人數近3000人，王品也表示已提出關懷方案，包括餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、消費者慰問金等，4月18日起消費者或代理人可向原店辦理現金退款，並無設定退款截止期限。

法務局表示，消保官今會同衛生局、商業處及行政院消保處，請王品公司及明台產物保險股份有限公司到北市府說明後續就受害消費者妥處方案，並要求王品公司積極聯繫消費者、每週回報北市府處理情形。

請繼續往下閱讀...

法務局指出，王品公司回報，統計4月2日至4月6日期間，「初瓦台北捷運西門店」訂位數445筆、「嚮辣台北捷運西門店」458筆，總計訂位數為903筆，用餐人數近3000人，王品公司已指派專人透過訂位電話與用餐消費者聯繫關懷，本週將全數完成聯繫，已提出關懷方案，包括餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、消費者慰問金等，並於4月18日起消費者或代理人可向原店辦理現金退款。

明台產物保險公司則表示，所承保王品公司「公共意外責任險（內含食品中毒責任附加條款）」及「產品責任險」保單均有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。

衛生局表示，市府已依《食品安全衛生管理法》第41條規定，命2家分店暫停作業、停止供應餐點，後續待王品公司提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業；並提醒民眾，若於上述期間有至兩分店用餐，且有腸胃不適等症狀，可於4月9日至4月15日至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診，時間為上下午各1診，六日未開診，民眾可於網路依院區進行掛號。

法務局強調，若有其他消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

王品旗下餐廳初瓦、嚮辣西門分店疑似食物中毒案。（圖由王品集團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法