彰化4席立委藍綠都喊「坐2望3搶4」實際情況是...

民進黨彰化立委選舉喊出「坐2望3搶4」，其中第2選區戰況激烈，現任立委黃秀芳（左）面臨強大挑戰。（記者湯世名攝）

2019-11-04 00:00:00

〔記者湯世名／彰化報導〕拚國會過半！距離下屆總統立委選舉剩不到70天，自總統民選以來，只要彰化贏，總統就會贏，相對的，彰化縣4席立委也攸關藍綠兩黨在國會席次能否過半的重要關鍵，成兵家必爭之地，民進黨、國民黨彰化縣黨部都喊出「坐2望3搶4」！不過熟悉內情的政壇人士認為，依各區參選人特質、地方組織與總統大選態勢來看，最可能的情況是藍綠以2比2打平，立委選舉「兩黨彰化不過半」。

國民黨彰化立委選舉喊出「坐2望3搶4」，其中第2選區戰況激烈，縣議員換跑道的張瀚天來勢洶洶。（記者湯世名攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，彰化縣目前4個立委選區中，有3席現任黨籍立委，具有連任優勢，其中以第2選區戰況最激烈，為現任黨籍立委黃秀芳迎戰國民黨張瀚天，儘管有被開除國民黨籍的前立委陳杰參選，瓜分張的選票，以及很有可能參選的無黨籍前縣議員黃玉芬，但影響有限，依觀察藍綠選情目前為五五波，但黃後勢看好，他們審慎樂觀。

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彰化立委選舉第2選區戰況激烈，宣布參選的前立委陳杰（右）實力堅強。（記者湯世名攝）

第4選區也是民進黨視為激戰區，邱建富指出，民進黨現任立委陳素月聲勢看好，但也不能忽視國民黨蕭景田的實力，此選區他們抱持審慎樂觀。至於第1、第3選區也有支持者歸隊與強勢上漲聲勢，他們將持續全力輔選衝刺。綜觀4個選區目前選情是「坐2望3搶4」，最好的情況是4席「全壘打」。

民進黨彰化立委選舉第2選區戰況激烈，尋求連任的現任立委黃秀芳與總統蔡英文看板高掛街頭。（記者湯世名攝）

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉則認為，蕭景田從政數十年深耕基層，實力扎實雄厚，加上大環境民心思變，儘管目前該選區選情呈現五五波，蕭後勢看好，黨部有信心綠地變藍天；第2選區面臨激戰，選情同樣呈現五五波，不過張瀚天黨內初選時展現高支持度，又兩屆縣議員選舉都是高票當選，黨部有信心挑戰成功。第1、第3選區則是選情穩定領先，黨部審慎樂觀。綜觀4個選區可望「坐2望3搶4」，持續挑戰4個選區揮出「全壘打」。

國民黨彰化立委選舉第2選區戰況激烈，縣議員換跑道的張瀚天選舉看板高掛街頭。（記者湯世名攝）

據政壇人士觀察，藍綠兩黨都喊「坐2望3搶4」，應該是「說對了一半」；國民黨在第1、3選區選情穩定，不過第2、4選區還有衝刺空間，若以此狀況持續到投票日，可望有2席空間。若2、4選區有進一步突破，揮出全壘打也不無可能。民進黨也可望有2席空間，但要突破到搶下3席甚至全壘打則還須衝刺。總而言之，最可能的情況是兩黨以2比2打平。不過離投票還有約70天，變數還很大，人人都有希望。

彰化立委選舉第2選區戰況激烈，宣布參選的前立委陳杰選舉看板高掛街頭。（記者湯世名攝）

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