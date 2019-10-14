國會拚過半》國民黨北北基桃 盼唱光復歌

2019-10-14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨力拚明年國會過半，黨主席吳敦義下達六十席為目標，藍營將對原先佔有優勢但在二○一六年大選丟失大片江山的台北、新北、桃園等選區多加著墨。北北基桃能否光復？成為國民黨是否過半的關鍵，擁有十二席區域立委的新北市，更是重中之重的關鍵戰區。

北北基桃合計廿七席區域立委，國民黨在二○一二年曾豪取廿四席，但在二○一六年，國民黨一口氣丟掉十五席，僅剩下九席，成為藍營在當年立委選舉的重災區。

黨內人士分析，國民黨上次在立法院過半就是二○一二年立委選舉，當時拿下六十四席立委，與吳敦義這次喊出的六十席目標差距不遠，就算有小黨搶票的不確定因素，但只要能光復二○一二年立委選舉的版圖就能過半，達到六十席並非難事。

不過，黨內人士指出，九合一大選的大勝讓吳敦義一度認為「韓流」效應會外擴，延續到二○二○年，喊出六十席還算相對保守，但香港情勢變化加上「韓流」消風，現在黨內評估南部選情已不容樂觀，甚至連新北都有告急風險，「需要回防」。

黨內人士表示，台灣的選民結構大態勢是「北藍南綠」，中部五五波，過去屢屢喊出決戰中台灣，但上次立委大選，國民黨會掉那麼多席次的原因是本陣失火，明年北北基桃能否光復，是國民黨立委能否過半的關鍵，其中新北市更是重中之重的關鍵戰區。

新北七個選區 都是五五波

國民黨目前在新北市僅有兩席立委，黨內分析，新北市十二個選區中有十個選區待翻轉，扣除藍營一向較弱勢、需要力求突破的第二、第三選區，及因現任立委不連任、優勢較為明顯的第十二選區，等於有七個選區算是五五波激戰區，都有一搏機會。

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