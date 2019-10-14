國會拚過半》民進黨南部趨穩 戰線往北推

2019-10-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕明年立委選戰民進黨目標是國會席次過半，蔡總統近日也積極為區域立委參選人輔選拉抬。黨內人士指出，民進黨在南部縣市立委選情好轉，目前選戰防線已推進到台中，台中以北較弱，新北是國會席次爭奪戰的關鍵戰區。

黨內人士指出，區域立委輔選依選情劃分為四類，包括現任爭取連任者；非現任尋求連任但過去是優勢選區者；新人但有可能勝選者；非常艱困的選區。現任立委要搶救比較容易，爭取連任者以及非現任者挑戰的優勢選區，如新竹市、嘉義市、台南市第一選區、桃園市第二選區等，一個都不能少。選情非常艱困選區，就會以文宣輔選為主軸，創造各種連線來拉抬政黨票。

黨內人士說，在南部立委選情好轉後，選戰防線已推進到台中，因此希望雙北也能穩住。對於新人但可能勝選者，包括台北市第四選區高家瑜、第七選區許淑華、第三選區吳怡農等，就會優先處理，蔡總統上週到台北輔選，先走訪高、許、吳的選區，就是這個考量。

黨內人士指出，民進黨在南部立委選情趨於穩定，其中高雄受到「韓流」退燒影響，原有危機的許智傑選情回穩，李昆澤、劉世芳還要多加注意。韓流退燒對其他縣市效應則沒那麼強烈，立委參選人受蔡總統聲勢上升而被拉抬的程度較多。

黨內人士表示，立委選戰防線已推進到台中，民進黨在台中、彰化共有七席立委，中、彰過去均是民進黨的執政縣市，在去年九合一選舉敗選後，輔選會更加小心。

侯是否出手 新北觀察重點

另，新北是國會席次爭奪戰的關鍵選區，民進黨新北立委多達九席，屬於防守戰區，「新北市長侯友宜到底會不會出手，把輔選當做重點，值得去觀察」。

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