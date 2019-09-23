立委選舉攻防》民進黨奇兵拚突圍 艱困區有亮點

2019-09-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨喊出「總統連任、立委過半」目標，部分艱困區域立委選區派出「刺客」、「奇兵」突圍。其中，台北市第三選區、新北市第十二選區分別派出新系大老吳乃仁侄子吳怡農、「太陽花女戰神」賴品妤兩名新人出戰，台中市第二選區與去年參選高雄市議員「嗆韓」而爆紅的台灣基進黨陳柏惟合作，都是此次提名亮點。

吳怡農因外型帥氣、及對上國民黨現任立委蔣萬安，形成「雙帥對決」，話題性十足。

曾任立委林昶佐助理的賴品妤投入之選區，則因時力立委黃國昌棄選連任並派服務處主任賴嘉倫出戰，被解讀為「子弟兵對決」；加上賴品妤在提名記者會上鞠躬時一頭撞上麥克風而爆紅，增添選戰話題。

賴品妤昨受訪表示，她會與其他黨內候選人相互合作，以多元的形式配合宣傳，選戰重點會放在宣傳理念，強調「台灣年輕人」與「中國代理人」的對比，以及年輕世代已做好充分的準備，勇於承擔，參與打造國家社會的決心。

賴品妤說，未來會在社群經營、掃街拜票、競選製作小物以及各種選舉活動中，展現年輕世代的新面貌。如在臉書上貼出讓她瞬間爆紅的「頭入選戰」梗圖等。

新人出招 話題十足

針對九位新人出戰的艱困選區，民進黨副秘書長林飛帆等也協助初期輔選，陪著參選人辦活動、市場掃街等。林飛帆表示，新人參選的選區將會有「連線」競選、互相拉抬的規劃，具體形式還在安排中。

新人除互相拉抬，選戰也出盡奇招。

投入連江縣立委選戰的李問，日前即背著寫有自己名字的大氣球徒步環島，十天內走遍四鄉五島步行共六十八公里，另類宣傳引發討論。

面對小黨林立分食選票，民進黨先是網羅太陽花學運領袖林飛帆入黨，又徵召賴品妤等指標性新人出戰立委，黨內人士表示，年輕朋友的加入，在某個程度上能刺激民進黨，同時讓年輕化成為選戰的亮點，在戰略上除了對照國民黨的老化，對比其他新政黨，也不會遜色。

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