決戰2020∕黨主席督軍》民進黨全國大巡走 啟動聯合作戰

2019-10-07

〔記者楊淳卉、蔡彰盛、張議晨／綜合報導〕二○二○選舉逼近，民進黨主席卓榮泰昨宣布啟動「全國七十三選區大巡走」，進入聯合作戰階段。卓將與黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人，巡跑民進黨提名的七十個區域立委參選人、及此次與民進黨合作的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐、基進黨陳柏惟選區，為區域立委選情加溫，力拚達成國會過半目標。

卓榮泰五日、六日分別走訪民進黨台北市第七選區立委參選人許淑華、新竹市立委參選人鄭宏輝選區。卓榮泰昨表示，新竹市是立委選區全台輔選的第一站，第一波全台所有選區走一遍，之後進入總統與立委競選總部成立的階段，再來檢討哪些是熱戰區、哪些是決戰區，會做重點性安排，再做下個階段的選戰部署。

避免「分裂投票」危機

外界問到是否總統與立委會有所謂「分裂投票」的危機？卓榮泰也不否認，他說希望努力讓總統的影響力能夠擴及立委選情，所有選區都能讓總統的輔選組織與立委合併，再持續向上拉抬、提升。

當被問到民眾黨主席柯文哲說民進黨現在打所謂「降溫的戰術」，認為投票率低民進黨就會贏。卓榮泰反駁「他從來不會知道我們的戰略！」

總統蔡英文昨在宜蘭受訪時則說，這留給大家評論，她現在責任是國政優先，把國政處理好，同時盡最大能力，集結最大支持力量。

卓榮泰並在臉書指出，十月份開始的「全國七十三選區大巡走」，將進入聯合作戰階段。沒有一個參選人是單兵作戰，沒有一個選區是獨立作業；每一縣市都是一個共同體，所有參選人必須互相拉抬、支援；各級黨公職、地方幹部在大戰區指揮官號令下按計畫、按時程進行全面總攻，所有部隊提槍上陣，要走向第一線去感動人民、爭取信任。

民進黨發言人吳濬彥表示，目前黨中央開始與各區域立委參選人團隊聯繫，巡跑各立委選區造勢活動，未來也會與蔡總統一起出席各選區相關活動；黨中央也組成「中央助選團」，包括婦女大隊、青年大隊，巡走全台區域立委選區，安排站路口、街頭創意宣講、車隊掃街等活動。

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