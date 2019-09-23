立委選舉攻防》國民黨老將加議員 盼穩中求勝

2019-09-23

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○大選逐步逼近，國民黨力拚在立法院席次過半，目標六十席。因大環境較佳，在區域立委提名有別於民進黨派出「刺客」，國民黨除了前黨主席洪秀柱的「主席南征」直搗綠營票倉外，前立委回鍋、現任議員為主流，力求穩中求勝，不打險牌。

守基本盤 不打險牌

國民黨面對明年立委大選，因大環境與上次大選相比較為有利，訂下過半的六十席立委目標，採黨內初選、協調、徵召等方式提名參選人。在區域暨原住民合計七十九席立委中，國民黨目前已經完成提名七十三位立委參選人。

現任國民黨卅五位立委中，除了蔣乃辛表態不連任外，有廿五位國民黨立委採同區連任、換區、不分區轉區域等方式，取得「連任門票」。

在需要搶攻的立委選區，有別於民進黨在不少劣勢選區派出年輕「刺客」選將應戰，國民黨主打保守牌，除洪秀柱參選台南市綠營票倉為亮點外，以提名現任議員、前立委，穩固基本盤為主流。

以六都為例，台北市國民黨要搶攻三席立委中，提了一位議員、兩位前立委；新北市十二席立委國民黨現有兩席，在非藍營十席中，國民黨提了五位議員、兩位前立委、一位立委（不分區轉戰）﹔桃園市國民黨要奪回四席，提了一位議員、兩位立委（換區與不分區轉戰）、一位前立委；台中市國民黨八缺五，五席中提了兩位議員；台南市共六席，國民黨提了三位議員、一位前議員；高雄市全部八席，國民黨提了五位議員、一位立委（不分區轉戰）。

國民黨內人士表示，國民黨大環境比上次好，比較沒有找不到戰將的區域，大多數區域都有經過黨內初選，立委、議員比較有民意基礎，剛選完九合一大選，議員基層組織才剛動完，黨內初選勝出的機率較高，自然比較會是目前黨內最強的參選人。

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