韓國瑜環島造勢 台灣基進：行騙全台、吃神明豆腐

2019-10-20 20:09

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜從週五晚上一直到今天都在台南參訪，昨晚並在水萍塭公園舉辦造勢晚會。台灣基進台南黨部今天表示，韓陣營除了吹噓水萍塭公園晚會有10萬人外，在前日的龍崎文衡殿平安宴上，也號稱萬人簇擁，於綠營鐵票區重現韓流，此舉引起許多地方人士不滿，台灣基進批評韓行騙全台，連神明也成為他利用的對象。

台灣基進組織部副主任李宗霖表示，前晚的龍崎文衡殿平安宴，韓國瑜將平安宴變成自身的造勢大會引發地方民眾不滿。他舉例說，出身龍崎牛埔里的「最棒里長」陳永和也特地發文說明並非韓國瑜引來人潮，原先每年就會有眾多敬天愛神的信眾前往文衡殿祝壽，韓國瑜此舉是在吃關聖帝君的豆腐。

李宗霖表示，另外，韓國瑜今天參拜大天后宮又重提愛情產業鏈，但在高雄的愛情摩天輪連影子都沒有，距離他所說的8月動工，至今依然無聲無息，請韓國瑜在神明面前不要再滿嘴謊言了，這對台南的人民跟神明都沒用。

李宗霖表示，韓國瑜昨晚水萍塭公園10萬人大造勢，也是完全的在騙台南人。只要是台南人就知道水萍塭公園不可能容得下10萬人，晚會所在的草地區未超過9000平方公尺，說10萬人被許多的在地台南人揶揄是把在逛街的群眾或是附近的「好兄弟」都算進去了，只能說這樣的把戲，請不要拿來騙睿智的台南人。

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