韓國瑜台南造勢10萬人？ 網友PO影片打臉狠酸成「寒流」

2019-10-20 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（19）晚在台南市水萍塭公園舉辦造勢活動，並與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義合體，活動主持人、韓競辦執行長謝龍介在晚間7時稱，現場人數達到10萬人，還聲稱「10萬人唱中華民國國歌，我們已經打破金氏世界紀錄」。但遭當地網友貼出人潮稀少的影片打臉，狠酸10萬人根本喊爽的。

臉書粉專《只是堵藍》19日晚上PO出台南人在水萍塭公園附近拍攝的影片，感嘆地說，「韓國瑜台南造勢，不是說10萬人，攤販沒人買？」畫面中可見，路旁一整排攤販林立，吃的喝的應有盡有，也有賣國旗裝和韓國瑜周邊商品，但當時天色已晚卻始終不見人潮，拍攝的網友還忍不住用台語大酸，「都沒什麼人在買，你沒看到嗎」？

《只是堵藍》也諷刺，「不是說10萬人擠爆？三小韓流、國旗重現綠營鐵票區？然後攤販又白忙一場」。網友見狀更是酸說，「要喊唬爛的人才看的到人滿滿滿」、「騙不到台南人，森77」、「變寒流」、「很多啊！到處都是，只是凡胎肉眼看不到啊！」、「轉到中天就有了」、「昨天經過感覺沒很多人」。

對於有韓粉質疑影片拍攝的時間，《只是堵藍》也指出，「我就知道一堆韓粉會來問影片時間，拜託，光看路邊有身穿國旗裝韓粉也知道造勢還在進行，如果沒造勢那些韓粉早坐遊覽車走了」。

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